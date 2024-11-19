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藝群醫美集團第17家藝群永康診所開幕　王正坤示範快速展店模式

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，吸引大批民眾排隊人潮綿延，藝群醫美集團董事長王正坤醫師在成功大學EMBA碩士班開設關於連鎖企業經營管理的課程，他不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

許多成大EMBA學生在王正坤老師的指導下，成功拓展了各自的事業版圖，領域涵蓋食品商店、手搖飲料店、寵物旅館、長照中心、SPA館、網路購物、企管顧問公司、室內設計裝潢公司等。藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」，於台南奇美醫院旁正式開幕，這正是王正坤醫師所教授的連鎖經營模式的實踐典範。藉由台南4家分院的選址與經營策略，可讓學生可以深入解析王正坤醫師的成功秘訣，為更多有志於連鎖經營的人士提供寶貴學習範例。

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藝群永康診所與奇美醫院距離只有50公尺，將落實病人雙向轉診服務，從基層診所到醫學中心，在患者需要的時候提供及時、有效的轉診服務，確保患者能獲得最適合、最及時的醫療照護。醫院與診所雙向轉診與分工，診所的等候時間比較短，醫院的等候時間比較長，皮膚病的輕症於診所治療與追蹤，發現皮膚病重症，就馬上轉診到奇美醫院治療。

王正坤醫師表示，連鎖店成功的關鍵在於精細化管理與高效的營運策略。從選址、裝修、醫藥設備採購、醫師培訓、人員培訓、行政管理、資訊管理、財務管理等方面的一系列成功策略，不僅提高了診所的營運效率，還確保了每一家分院的服務品質。快速展店的核心在於標準化和流程優化，藝群集團制定了完整的標準營運手冊，涵蓋了從選址、醫師培訓到開業的每一個步驟，讓每一家新分院都能在最短的時間內順利開業，並迅速進入正軌。

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與17家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

▲藝群醫學美容集團第17家分院「藝群永康診所」於台南奇美醫院旁開幕，董事長王正坤醫師，不僅在課堂上教授理論，更親自示範如何快速且成功地展店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，台灣連鎖診所快速發展的行業，包含皮膚科、整形外科、眼科、婦產科、精神科、復健科、醫美等診所。每個不同科別的連鎖診所能夠不斷拓展，離不開每一位員工的辛勤付出與領導者的成功策略。藝群醫美集團第17家分院藝群永康診所的開幕，標誌著藝群醫美集團在醫療服務上的里程碑。開設連鎖診所的各種不同科別的醫療企業，都必須以患者為中心，不斷創新，獲得患者信任，才能達成快速展店的成果。

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