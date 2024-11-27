7月早料到！NCC首次委員未滿4人　未來僅召開「委員諮議會」

記者蘇晟彥／綜合報導

藍白黨團日前以人數優勢通過NCC組織法修正案，新法將自12月1日正式施行，因刪除延任條款，目前NCC代理主委翁柏宗將卸任，後續也不能續任委員。NCC今（27日）證實此事，將由委員陳崇樹擔任NCC代理主委，但目前僅剩3位委員，後續業務將無法進行決行、僅能進行審議，但在七月時NCC早料到此事將發生，已經先做好準備「剩下三人該怎麼辦」。

▼翁柏宗確定 12月1日將卸任，後續也不能續任委員。（資料照／記者屠惠剛攝）



NCC日前指出，12月起因為NCC組織法修正案施行，刪除延任條款，12月起NCC將剩下王正嘉、王怡惠與陳崇樹3位委員。行政院將從3位委員中指定1人擔任代理主委，確定由陳崇樹擔任代理主委。由於人數不足（未過4人），後續NCC只能召開委員諮詢會，無法召開正常委員會議，NCC跟打詐、廣電申訴相關的104項業務將無法處理。

對此，NCC 主秘黃文哲在例行記者會上表示，在不牴觸9條之2的狀況下，3人委員針對目前的業務將無法進行決行，僅能進行審議，但也不可能讓整個NCC就在空轉，目前是NCC第一次進入「委員諮議會」的階段，以前從沒出現過委員人數少於4人，第一次的諮議會預計將於12月份召開，但NCC也表示，其實在7月份「即將發生」的時候，7位委員就已經決議出當委員人數未達委員總額過半數時，除依NCC組織法第9條第2項規定不得授權之事項外，本要點中相關委員會議審議事項，均由主任委員或代理主任委員召開既有委員組成的委員諮議會議討論後決定，以維持基本業務運作。