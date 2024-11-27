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賴清德將訪南太　路透：共軍恐藉機展開「聯合利劍C」環台軍演

▲總統賴清德出席2024 APEC領袖代表團行前記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 賴清德將出訪南太3友邦。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統賴清德本月30日起將率團訪問馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等南太3友邦，途中擬過境夏威夷及關島。《路透》27日據多名台灣及地區安全官員評估指出，中國未來幾天內可能以此為由，在台灣周邊展開軍演。

根據《路透》，曾聽取相關簡報的4名地區官員透露，北京可能在賴清德出訪期間或12月6日返台後不久發動軍演。由於事態敏感，這些官員皆要求匿名。

中國國防部及國台辦對此皆未回應，但北京此前已呼籲美國阻止賴清德過境。台灣國防部及美國白宮也未回應置評請求。

共軍今年已兩度在台灣周邊發動大規模軍演，分別為5月的「聯合利劍-2024A」及10月的「聯合利劍-2024B」一名台灣國安官員表示，中國可能將目前在南海或東海的常規軍事行動「重新包裝」，轉移到台灣周圍，並重新命名為「聯合利劍-2024C」。

這名消息人士還指出，北京可能擴大定期的「聯合戰備警巡」，這通常包括在台灣附近的海空軍演練，並在賴清德出訪行程接近尾聲時，發動一場「針對性」軍演。消息來源指出，本周約有20至30艘中國海軍艦艇參與南海軍事行動。

一名官員透露，北京希望向美國總統當選人川普新政府表明，從日本經台灣、菲律賓至婆羅洲的第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴清德此行可能成為其藉口。

該名官員分析，北京希望在美國政府過渡期「劃定紅線並展現其力量」，延伸影響範圍，軍演目標是美國及其盟友。另一名駐台灣地區安全官員指出，由於台灣海峽冬季天氣條件不穩，此次軍演規模可能小於今年前2次大規模行動。

一名熟悉台灣安全評估的消息人士表示，中國可能利用未來幾周的演習測試川普政府底線。其中2名消息人士提到，若天氣條件有利，可能促使演習提前或延後。

報導提到，中國並非首次對台灣總統這類訪問採取軍事回應，例如去年8月，時任副總統賴清德從美國返台後，中國便曾做出軍事回應；去年4月時任總統蔡英文從加州返台，中國當時也採取行動。

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