高雄老司機7200找應召女上摩鐵　亮刀恐嚇白嫖反進帳500下場曝

▲高雄男子上摩鐵找應召女性交易，完事後亮刀恐嚇。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓老司機去年2月間透過LINE群組，花7200元找來應召女小花（化名）上摩鐵性交易，雙方完事後，黃男亮刀要求小花交出身上財物，小花迫於無奈，把身上的7700元全部給了黃男，黃男得手後翻牆逃逸，等於「白嫖」還賺了500元。

事後小花報警抓了黃男，告黃男加重強盜和恐嚇取財，但檢察官認為黃男當時僅亮刀，並沒有傷害或控制小花，因此強盜罪部分不起訴，恐嚇取財的部分則仍在法院審理中；而載著小花去摩鐵應召的林姓馬伕則因妨害風化罪，被法院判處徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，黃男是在去年2月某日，透過LINE暱稱「興哥」的應召站，叫了小花到摩鐵進行性交易，「馬伕」林男載了小花到摩鐵後，黃男先付了7200元給小花後，順利完成交易，沒想到完事後，黃男竟掏出折疊刀，要求小花「把錢交出來」，小花擔心受傷害，只好乖乖交出身上的7700元，黃男得手後翻牆逃逸，小花也立刻報警，告黃男強盜和恐嚇取財。

檢、警偵辦時，黃男否認有持刀，只是恐嚇小花把錢交出來，而小花後來也坦承，當時黃男僅亮刀，沒有傷害她或控制她，是應召站要她把事情鬧大，她才說黃男強盜，檢察官最後以恐嚇取財罪將黃男起訴，強盜罪部分不起訴；另外，馬伕林男也被依妨害風化罪起訴。

法院審理時，林男坦承犯行，被判處徒刑3月，得易科罰金，可上訴。黃男恐嚇取財部分，則在另案審理中。