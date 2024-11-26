已婚男演員騙砲！激戰單身女9次　滑進新北摩鐵

▲高院審理周姓男演員騙砲案，判被害人獲賠30萬確定。

圖文／鏡週刊

周姓演員2022年9月在「Tinder」交友軟體認識一位單身女子L後，女方指控周男隱瞞已婚身分，害她誤信2人可往長期穩定交往關係發展，在7個月內在她住處及旅館等地發生9次性行為，害她受良心譴責還得擔心被周妻提告，提告向周男求償100萬元，周男強調，自己未欺騙，雙方是床伴關係，高等法院認為，周男已婚，卻拿配偶欄空白的身分證向L女表示單身進而上床，侵害L女的性自主決定權及貞操權，判他賠L女30萬元確定。

L女提告指出，2022年9月4日於「Tinder」交友軟體認識周男，同年月15日2人相約外出喝酒聊天，過程氣氛歡愉，周男順勢營造戀愛氛圍，她認為雙方是朝長期穩定交往關係發展，且多次表明自身發展長期穩定交往關係的需求，並數度詢問周男是否為單身狀態，周男竟隱瞞早於2016年結婚的事。

L女指出，如果周男一開始向她表明已婚身分，她將不會與周男維持關係及發生性行為，但周男卻意圖與她發生性行為而隱瞞其已婚身分，營造單身狀態之，害她誤信，先後在新北市新店區挪威森林新店精品館、中和美麗殿精品旅館、唯愛經典汽車旅館、住處、永和愛摩兒時尚旅館與周男發生9次性行為。

L女後來查覺有異，向周男追問，周男於去年7月告知她說自己已婚，L女認為自己因周男故意欺騙而與他發生性行為，L女認為，自己性自主決定權、貞操權受侵害，並因此受良心譴責、恐遭被告配偶求償而焦慮、身心受有痛苦，求償百萬元，一審周男未出庭，依一造辯論判周男賠L女30萬元。

周男辯稱2022年9月29日與L女相約見面聊天時，有向她提及自己有配偶，但因感情生變而分居中，L女也說有有穩定交往男友，雙方自始就是建立單純床伴關係而相約開房間，周男指出，L女曾截取他妻子於社群網站照片，並傳訊給他表示吃醋，周男認為，L女一開始就知道他己婚及雙方不是建立長期感情關係。

高院則認為，L女曾傳Line通訊軟體向周男表示：「如果哪天你有想要安定下來，也可以考慮一下我喔」，足見周男應曾向她表示目前單身，且無經營固定對象感情關係意思，讓L女主觀上認知周男當時處於單身狀態，並對未來與周男發展固定關係存有期待。

高院判決指出，2022年11月間，周男曾以Line通訊軟體對L女稱：「今天我就不開房了，陪你聊天」，周男還對L女說：「多休息，溫熱水、維也納要補充」「水藥先寄給你嗎？」更曾於節日互送禮物，可見雙方並非僅為單純從事性行為的床伴關係。

高院認為，從周男的說法僅可推知L女知悉周男曾有交往對象或曾結婚，難以因此認定L女已知悉周男尚未離婚且非單身，由於L女在去年7月曾以Line通訊軟體向周男稱：「是你還拿身分證騙我」「什麼分居6個月就是離婚」等，同年8月27日再以Line通訊軟體向周男詢問：「所以是什麼時候登記的」「那你那張身分證哪裡來的」等，周男回稱：「幾個月前吧」「那時又還沒」，法官認為，由此可認定周男並未將自己婚姻狀態告知L女，且於L女先前詢問他婚姻狀態時，周男疑似有拿未登記配偶的身分證給她看，以謊稱是離婚單身狀態。

高院認為，周男隱瞞自己的已婚身分，致L女誤信他是單身而與其發生性行為，周男侵害L女性自主決定權及貞操權的侵權行為，L女依民法第184條第1項前段、第195條第1項前段規定，請求周男賠償非財產上損害，應屬有據，判周男應賠償L女精神慰撫金30萬元，因求償金額未逾150萬元，不得上訴三審最高法院，全案確定。



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