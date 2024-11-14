帶朋友前妻去摩鐵變命案！黑豹哥淚問死者母：後事要幫忙嗎？

▲中市北屯區某摩鐵今日上午傳出命案，一名歐女猝死房內。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張男找朋友前妻歐女到北屯區一間摩鐵，稱2人見面是因歐女遭人欠債80萬，要張男協助，不料今早歐女陳屍房內。張男以關係人被帶回警局，今日下午與趕來的歐母見面，一時情緒激動落淚，並向歐母交代事發過程，也詢問「後事有無需要幫忙」。歐母對女兒猝死，情緒低落，只想專心處理後事，對案件無意見。

張男供稱，與歐女是友人關係，2人昨天14時左右入住休息，結果臨時改為住宿一日，今日凌晨3點多，張男外出返家、買早餐，5點多返回摩鐵，發現歐女手腳冰冷，已經無呼吸心跳，由警消到場後，確定歐女已經明顯死亡。

▲警方在屋內並沒有找到毒品或其他違禁品。（圖／記者許權毅攝）



有媒體質疑2人是否使用毒品「助興」？警方回應，現場並無查找到任何毒品、違禁品，歐女詳細死因、體內有無毒品反應，仍要待檢警相驗釐清。

▲一身黑豹裝的張男配合警方返回分局，下午跟死者母親對談時落淚，並詢問是否有需要幫忙後事。（圖／記者許權毅攝）



張男一身「黑豹裝」，在案發後配合警方返回分局釐清案情，警方僅依關係人將他帶回，無強制力可驗尿，張男一度蹲坐在分局門口，見媒體上前，大聲拒絕受訪，情緒激動。

今日下午，歐母接獲噩耗前往分局製作筆錄，事後也跟張男對談，張男對於歐女突然猝死，在歐母面前哭泣，也關心詢問後事事宜。

歐母說，跟女兒已經許久沒有聯繫，不清楚在外交友情況，也不認識這位張男。對於女兒猝死，有無希望檢警特別釐清的案情？歐母表示不需要，沒有特別意見，現在只想好好處理女兒後事，要將遺體送至花蓮辦後事；檢方今日16時許相驗，預計將針對遺體抽血送驗，追查歐女確切死因，結果仍待檢驗出爐。