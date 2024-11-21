31歲女離奇陳屍摩鐵！2小姑伴傷心母解剖　悲曝：帶她回花蓮老家

▲▼台中歐姓女子陳屍摩鐵，死者小姑（右）從花蓮來台中陪伴歐母。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲歐姓女子上周陳屍在汽車旅館，警方發現歐女沒有明顯外傷，也沒有重大疾病，不過在隨身包發現一顆喪屍菸彈，同房間的張姓男子因嫌疑重大依過失致死罪嫌送辦，檢方上午花了3小時解剖後將部份組織送交化驗，釐清是否有吸毒？歐女的2名小姑還遠從花蓮來台中陪伴歐母，小姑澄清，哥哥和嫂子只是分居，沒有離婚，至於外傳債務、張男關係等都不知情。

33歲張男和歐女2人13日下午入住汽車旅館，14日凌晨3點多，張男外出，5點多帶著早點返回摩鐵，發現歐女手腳冰冷，已經無呼吸心跳，嚇得趕緊報警。

張男供稱，歐女是朋友前妻，找他去汽車旅館是尋求幫忙80萬元債務，不知歐女為何死亡？警方表示，現場無打鬥痕跡，歐女身上也無明顯外傷，初判無外力介入，但在歐女包包內找到一顆喪屍菸彈，張男是唯一在場者，檢方複訊後，認為張犯罪嫌疑重大，依過失致死罪嫌偵辦，諭知1萬元交保。

歐女的小姑特地從花蓮到台中陪伴歐母，並表示，大嫂和哥哥分居後，獨自到台中生活，她的交友狀況、有無債務、有無吸毒、為何選在汽車旅館，家人一概不知情，等解剖結束後，會將遺體帶回花蓮，全心辦理後事。

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▲禮儀社人員將歐女牌位送進車上。

▲檢警花3小時解剖有無吸毒，釐清死因。