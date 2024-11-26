陸籍連環性侵犯德國落網　光頭戴眼鏡長相斯文...長時間任「IT工程師」

▲在德國連續犯下四起性侵陸籍女子的張大鵬落網。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

今（2024）年1月起在德國犯下四起性侵陸籍女子案件的嫌犯在中德警方「共打」的合作下於15日宣佈破案，嫌犯為一名陸籍男子，中文名叫張大鵬。一名曾幫張大鵬照顧貓咪的女子透露，2019年曾幫其照看貓咪三週，期間張大鵬曾在晚上突然說要看貓，幸好她當時予以婉拒，想起這段往事仍然「背脊發涼」。

▲張大鵬求學時開的車輛，車門兩旁貼有中文「警察」。（圖／翻攝新京報）

《新京報》報導，根據警方發佈的消息，嫌疑人冒充女性身份，通過社交平台的招租廣告，以租房、預約民宿的名義前往受害者招租的住所，在見面後實施性侵害。2024年1月以來，其先後在法蘭克福、曼海姆、哥廷根犯下四起案件。

張大鵬被捕後，他的生活背景也逐漸曝光，據悉，張大鵬有四段工作經歷，都與IT技術相關，最長一段工作曾任職7年4個月。

前女友關雯雯（化名）透露，印象中，張大鵬是不擅溝通的人，「比較悶。生氣也不表達，而是憋在心裡，生氣時臉憋得通紅，實在憋不住了會吼一兩句。」

關雯雯表示，張大鵬是獨生子，感受到他母親對兒子「沒有邊界感的寵溺」，幾乎是有求必應，「張大鵬則像一個媽寶男。」

周寧寧（化名）則是張大鵬的大學校友，她回憶稱，張大鵬光頭戴眼鏡的造型，在大學開著一輛貼有中文「警察」兩字的mini cooper，令人印象深刻，「我們都擔心他的車這樣貼中文，如果德國警察知道什麼意思，肯定會攔下來。」

周寧寧得知張大鵬的惡行後十分震驚，想不明白張大鵬為何這麼做，「大學時期他很正常，我相信可能這一兩年發生了什麼事，讓他蛻變成惡魔。」