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禁提供烏克蘭武器！俄國威脅南韓「要你好看」　批美國破壞台海和平

▲▼俄羅斯外交部副部長魯登科出席在莫斯科的杜馬會議。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部副部長魯登科出席在莫斯科的杜馬會議。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對北韓（朝鮮）今年10月派遣精銳部隊前往俄國，南韓曾經表示可能會改變援助烏克蘭的模式，甚至不排除考慮提供武器給烏軍。對此，俄羅斯外交部副部長魯登科（Andrei Rudenko）出言威脅，一旦南韓提供殺傷性武器給烏克蘭，則俄韓關係恐將決裂，甚至面臨俄國強烈的應對。

同時，魯登科也提到，美國與北約（NATO）提供武器給台灣，造成台灣海峽兩岸緊張情勢升溫。

根據俄媒《塔斯社》，魯登科於當地時間24日接受專訪時，出言威脅南韓，「一旦南韓製武器被用來當作屠殺俄國公民的道具，則南韓必須深刻認知到這一點，兩國（俄韓）關係將因此完全破壞殆盡！我們不僅將採取所有必要手段應對，而這更極有可能對南韓的國防安全不會有任何一絲幫助。」

魯登科呼籲，南韓政府應該冷靜思考、評估情勢，而不是採取愚蠢的舉措，「韓國政府不應受到外部誘惑牽制，而是應該優先考量長期性的國家利益。」

針對台海情勢，魯登科也批評美國與北約向台灣提供武器，造成亞洲緊張情勢升溫，「美國與歐盟（EU）在內的同盟國，有意助長台海緊張情勢升溫，而這恰好與挑起烏克蘭對抗俄國的情勢相同，更試圖破壞在歷史上與俄國長期維持的緊密友好關係。」

據悉，南韓總統尹錫悅曾於本月7日在記者會上表示，「先前我國（南韓）僅提供烏克蘭人道主義與經濟性的援助，不過隨著北韓派遣軍隊赴俄導致戰情產生變數，所有情況就變得不同。（北韓軍）一旦在現代戰爭累積經驗，則對我國安全將造成致命打擊。如今，我們將考量北韓軍介入的程度，來調整對烏的援助方式，不排除提供武器。」

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