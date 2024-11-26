　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎典禮大玩Cosplay　扮日本武士

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本選手辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

記者王佩翊／編譯

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽金牌戰前，曾放話如果輸給台灣，就要改當投手，結果日本隊慘遭台灣完封，也讓辰己涼介被台日網友洗臉。而他今天出席日職頒獎典禮時，又再度跌破眾人眼鏡，大玩Cosplay，連換3套衣服，也讓在場隊友笑到不行。

日本職棒頒獎典禮NPB AWARDS 2024於26日上午11時登場，而在12強金牌戰前發下豪語稱「輸了要改當投手」的辰己涼介也出席，同時成為本日典禮的最大亮點，原因並不只是他今年在日職的優秀表現，還有他在典禮上的「奇裝異服」。

辰己涼介先是打扮成日本武士領取最多安打獎，為了高度還原還貼上假髮，而他一出場，隨即引起一旁隊友的爆笑。辰己表示，「因為這是打者的獎項，我想串聯起武士形象，同時也有日本武士隊的涵義。」

隨後辰己又獲頒特別獎，而他也換上紅色西式套裝。辰己表示，這套服裝代表著19世紀英國倫敦著名連環殺人犯開膛手傑克。他在致詞時表示，「未來我也會繼續努力完成更多刺殺，為球隊帶來勝利。」

在年度最佳九人獎時，他又換上護身盔甲，打扮成將軍，完成第三次換裝，引發網友熱議。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／謝宜容辦公室擺設曝光！　工業風會客區配綠植牆
超狂祭品文！中華隊奪冠「骨灰罈5折」狂賣600顆...業者電
又一檔股票將淪壁紙！
輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay　扮日本武士
戴培峰沒去英雄遊行　挺古林：替他感到驕傲
快訊／郭哲敏改1億交保！新北檢再提抗告：財力雄厚
采盟蹭球員「不是第一次」自肥惡行曝！機場攔住拍合照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「黴漿菌肺炎」疫情續流行　再創統計史新高

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎典禮大玩Cosplay　扮日本武士

受困枯井72小時！他瘋狂哭喊　村民「以為鬧鬼」沒人理

中國商船疑與海底電纜遭斷有關　丹麥：正與中國談判

放送巨乳福利！日本大尺度Coser逃稅7800萬日圓　真實年齡曝光

泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」　超粗一條剛好躺在沙發上

普吉島活春宮「肉體交纏」鹹濕激戰！　海邊性愛全被拍

日皇室「最高齡」崇仁親王妃百合子薨逝　今火化安葬皇族墓園

日選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！　點關鍵：正面對決、防守無破綻

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

日本「黴漿菌肺炎」疫情續流行　再創統計史新高

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎典禮大玩Cosplay　扮日本武士

受困枯井72小時！他瘋狂哭喊　村民「以為鬧鬼」沒人理

中國商船疑與海底電纜遭斷有關　丹麥：正與中國談判

放送巨乳福利！日本大尺度Coser逃稅7800萬日圓　真實年齡曝光

泰30歲男老師「性侵9男學生」！辦公室成淫窟　最小才9歲

天花板掉下來「彈出3公尺巨蟒」　超粗一條剛好躺在沙發上

普吉島活春宮「肉體交纏」鹹濕激戰！　海邊性愛全被拍

日皇室「最高齡」崇仁親王妃百合子薨逝　今火化安葬皇族墓園

日選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！　點關鍵：正面對決、防守無破綻

NBA最強「第4節先生」　厄文轟32分7籃板6助攻射下老鷹

復出首戰繳22分雙十數據　灰熊一哥莫蘭特自評狀態不錯

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

獨／台南刑大大隊長霸凌不成立　局長林國清竟霸凌他「懲處拔官」

鄭雨盛再遭外流「搭訕圈外女性截圖」　藍勾勾帳號零掩藏

桃園航空城優先產專區H基地開工　張善政：盼成台灣產業區新標竿

「富邦IU」參加英雄遊行哭了！　奶昔曝感動心聲：永生難忘

LIVE／台灣英雄見面會　12球員現身新北耶誕城

《死侍與金鋼狼》吸13.3億票房「在家也能看了」　平台上架日曝光

主場覺醒！小將艾維壓哨絕殺　活塞勝暴龍殺進東區前10

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

國際熱門新聞

日投手頒獎後「秒脫銀牌」遭日網友砲轟

「日高校球兒」陳傑憲全日文受訪！

台灣下剋上！巨人OB談戶鄉：棒球可怕之處

快訊／川普宣布：上任後對中國進口貨物加徵10％關稅

日本選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！

輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎大玩Cosplay

美股勁揚440點！　台積電ADR、輝達反下挫逾2.5％

美媒：哈利梅根「分居3個月」陷離婚危機

「峇里9人幫」終身監禁　研議遣返5犯

MLB記者評台灣「完封日本奪冠」：史上最大冷門

針對中國！川普宣布「加徵關稅」批毒品問題

日媒詢問中華隊「骰子用途」　得知真相好吃驚

佛寺驚藏41屍　住持：練習冥想

日本隊賽後「2舉動」被MLB記者大讚

更多熱門

相關新聞

日本巨乳Coser真實年齡曝光　驚呆眾人

日本巨乳Coser真實年齡曝光　驚呆眾人

日本知名18禁巨乳Coser「岡田ゆい」26日涉嫌逃稅約7800萬日幣（約新台幣1575萬元），遭東京國稅局告發。此案曝光後，她的本名長嶋未久也曝光，真實年齡已經40歲，令許多網友驚呆，一舉衝上社群平台X（前稱推特）熱搜。

日皇室崇仁親王妃百合子薨　今安葬皇族墓園

日皇室崇仁親王妃百合子薨　今安葬皇族墓園

日本選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！

日本選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！

田中將大親曝離隊原因：沒我的位置了

田中將大親曝離隊原因：沒我的位置了

快訊／北海道札幌大樓爆炸起火！1人昏迷

快訊／北海道札幌大樓爆炸起火！1人昏迷

關鍵字：

日職辰己涼介Cosplay頒獎典禮日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面