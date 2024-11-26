輸台灣瘋了？辰己涼介日職頒獎典禮大玩Cosplay　扮日本武士

▲世界12強棒球賽冠軍戰，日本選手辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽金牌戰前，曾放話如果輸給台灣，就要改當投手，結果日本隊慘遭台灣完封，也讓辰己涼介被台日網友洗臉。而他今天出席日職頒獎典禮時，又再度跌破眾人眼鏡，大玩Cosplay，連換3套衣服，也讓在場隊友笑到不行。

日本職棒頒獎典禮NPB AWARDS 2024於26日上午11時登場，而在12強金牌戰前發下豪語稱「輸了要改當投手」的辰己涼介也出席，同時成為本日典禮的最大亮點，原因並不只是他今年在日職的優秀表現，還有他在典禮上的「奇裝異服」。

辰己涼介先是打扮成日本武士領取最多安打獎，為了高度還原還貼上假髮，而他一出場，隨即引起一旁隊友的爆笑。辰己表示，「因為這是打者的獎項，我想串聯起武士形象，同時也有日本武士隊的涵義。」

隨後辰己又獲頒特別獎，而他也換上紅色西式套裝。辰己表示，這套服裝代表著19世紀英國倫敦著名連環殺人犯開膛手傑克。他在致詞時表示，「未來我也會繼續努力完成更多刺殺，為球隊帶來勝利。」

在年度最佳九人獎時，他又換上護身盔甲，打扮成將軍，完成第三次換裝，引發網友熱議。