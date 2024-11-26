日選手曝「魔鬼中華隊」真正強項！　點關鍵：正面對決、防守無破綻

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

中華隊24日在世界12強棒球賽決賽中以4：0完封日本武士隊奪冠，而日本選手牧秀悟、桑原將志以及教練金子誠受訪時則直接點出台灣選手的優點，直言台灣即使在面對日本攻擊時，仍選擇用好球正面對決，而在防守方面，更是毫無破綻，也成為中華隊的奪冠關鍵。

日媒Number報導，在世界12強棒球賽中保持8戰全勝的日本隊，在面對關鍵的冠軍戰役，卻被台灣投手群壓制，無法突破防線，掛蛋慘敗。而這也是台灣自1992年巴塞隆納奧運以來，再次在國際大賽中擊敗日本。

日本隊在小組賽與台灣交戰時，靠著阪神隊的先發投手才木浩人穩定壓陣，加上打線發揮，才以3比1險勝台灣隊。而第二次對戰因為雙方都已確定晉級，因此比賽更多的是互相試探，最終由日本隊獲勝。然而中華隊在該場比賽中展現的韌性，也讓日本隊感受到不小的壓力。

▲日本選手牧秀悟。（圖／記者李毓康攝）



曾在超級循環賽對台灣一戰擊出1支滿貫砲的牧秀悟直言，在比賽前期，日本都能按照自己的棒球風格與步調進行比賽，然而到了決賽卻遭到台灣先發與中繼投手完全壓制，毫無進攻機會。

牧秀悟表示，台灣成功阻止日本將打者送上本壘，並在關鍵時刻有效壓制，使得日本隊無法突破防守。

事實上，日本已經預想到面對先發投手林昱珉會陷入苦戰，但是在遇到2名日職出身的中繼投手張奕與陳冠宇時，竟然也完全無法突破得分，讓日本打線大受打擊。

日本武士隊教練金子誠直言，日本隊教練組早在賽前就已經準確預測台灣投手的出場順序，對於張奕與陳冠宇也進行了詳盡的數據分析。但是比賽當下台灣投手陣容的強大壓制力，還是令日本措手不及。

金子誠表示，台灣投手並不會針對打者的弱點，反而是專注於投出自己有信心的球，將球穩穩地送進好球帶，用好球積極進攻，即使是面對日本的挑戰，仍然選擇正面對決，最終成功壓制對手，成為比賽獲勝的關鍵。

▲桑原將志大讚台灣防守毫無破綻。（圖／記者李毓康攝）



桑原將志則稱讚台灣的守備「毫無破綻」。他表示，「台灣的防守幾乎沒有任何瑕疵，在關鍵時刻經常出現精彩的守備表現。我坐在休息區觀察時，都能感覺到比賽的氣勢逐漸傾向台灣，他們用防守成功改變了比賽的流向，讓人感到不安。」