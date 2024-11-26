日皇室「最高齡」崇仁親王妃百合子薨逝　今火化安葬皇族墓園

▲日本皇室三笠宮崇仁親王妃百合子，被送往豐島岡墓地安葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室三笠宮崇仁親王妃百合子殿下，曾經致力於醫療福祉發展與和服文化的普及，因年老體衰，加上今年3月以來引起的腦梗塞、吸入性肺炎等症狀，本月15日在東京都聖路加國際醫院薨逝，享嵩壽101歲。今（25）日上午，移靈至豐島崗墓地，進行「斂葬之儀」（入殮安葬），皇室成員與日相石破茂皆出席。

根據《日本放送協會》，安置百合子靈柩的車輛，在宮內廳職員的送別下，15日上午9時從位於東京都港區的赤坂御用地三笠宮邸出發，而擔任喪主的孫女彬子女王、高圓宮憲仁親王妃久子等皇族成員搭乘的車輛則緊隨在後，上午9時30分抵達位於東京都文京區的豐島岡墓地，該地為皇室成員的專用墓園。

▲三笠宮崇仁親王妃百合子。（資料照／VCG）

包括秋篠宮文仁親王與親王妃紀子、佳子公主、愛子公主，以及今年才剛滿18歲的悠仁親王等皇族成員與首相石破茂皆抵達告別式，現場有560人參加，百合子的靈柩抵達現場後，從上午10時開始進行告別式。

不過按照日本皇室慣例，天皇德仁與皇后雅子、上皇明仁與上皇后美智子皆未出席百合子的告別式，僅派代表參加。

在中午以後，開始接受一般民眾禮拜。火葬以後，預計傍晚送入豐島岡墓地進行納骨儀式。