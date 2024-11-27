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俄軍「最快速」攻占烏東188架無人機破新高！號稱1個月奪半倫敦大

▲▼俄羅斯發射中程彈道飛彈攻擊烏克蘭聶伯城。（圖／路透社）

▲俄羅斯發射中程彈道飛彈攻擊烏克蘭。（圖／路透社）

文／中央社

分析家和戰爭部落客指出，俄羅斯部隊正以自2022年侵略烏克蘭初期以來最快的速度在戰場上挺進，光是過去一個月就占領相當於半個倫敦巿的烏克蘭領土。

路透社報導，在俄軍數度奪下開戰以來最大面積的領土，以及美國放行烏克蘭運用美製飛彈進行回擊後，這場戰爭正進入俄羅斯和西方官員所說可能的最危險階段。

▲▼ 烏克蘭國家安全局24日首度公開展示俄羅斯最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭國家安全局首度公開俄羅斯最新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯獨立新聞網站Agentstvo報導：「俄羅斯一週內和一個月內占領的烏克蘭領土面積雙創新高。」

報導指出，俄軍過去一週在烏克蘭奪下近235平方公里土地，創今年以來單週之最。

俄軍引述與烏克蘭軍方關係密切的團體DeepState指出，本月已經拿下600平方公里土地。DeepState研究戰鬥影片更新前線地圖。

幾乎與烏克蘭對俄羅斯西南疆庫斯克州（Kursk）展開跨境逆襲同時，俄羅斯7月間開始在烏東更快速挺進。根據公開來源的地圖，俄軍從那時候起加速挺進。

包括克里米亞（Crimea）在內，俄羅斯目前掌控18%的烏克蘭領土，包括由盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）組成的烏東頓巴斯（Donbas）地區8成土地、逾7成札波羅熱州（Zaporizhzhia）與赫松州（Kherson）領土，以及不到3%的哈爾科夫州（Kharkiv）。

俄、烏都沒有公布精確傷亡數據，不過西方情報機構估計這場戰爭已造成數十萬死傷，烏克蘭東部和南部大片地區盡成荒地。

與此同時，烏克蘭空軍26日表示，俄羅斯於夜間發動一波數量創紀錄的無人機攻勢，造成數個州建築物和「關鍵基礎設施」毀損。

法新社報導，烏克蘭近日對俄羅斯境內目標發射美製長程飛彈，克里姆林宮則發射一枚試驗性的極音速飛彈進行報復，雙方都升級無人機和飛彈攻勢。

烏克蘭空軍指出：「夜間攻擊期間，敵人發射數量創紀錄的見證者（Shahed）和型號不詳無人機。」烏方表示，俄軍這一波無人機攻勢總數高達188架。見證者是伊朗設計的無人機。

烏克蘭空軍並表示，在17個州擊落76架俄羅斯無人機，另外95架從雷達上消失或遭電子干擾防禦系統擊落。

空軍表示，莫斯科還發射4枚伊斯坎德-M（Iskander-M）彈道飛彈。

▼俄軍射逾200飛彈、無人機，大舉空襲烏克蘭電網。（圖／路透社）

▲▼俄國射逾200飛彈、無人機 大舉空襲烏克蘭電網，圖在敖德薩。（圖／路透社）

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