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烏克蘭：北韓向俄國提供100枚飛彈　發現英美7國製零件

▲▼烏克蘭情報機構透露，俄國向烏克蘭發射的北韓製飛彈KN-23、KN-24，使用許多西方國家生產的零件。（圖／烏克蘭國防情報局）

▲烏克蘭情報機構透露，俄國向烏克蘭發射的北韓製飛彈KN-23、KN-24，使用許多西方國家生產的零件。（圖／烏克蘭國防情報局）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從今年10月起便向俄國派遣兵力達1萬人的精銳部隊，預計投入庫斯克州戰鬥。不過，烏克蘭情報當局卻指控，北韓還曾向俄國輸出許多軍火與武器，其中包括KN-23、KN-24等短程彈道飛彈100枚，飛彈內部所使用的零件多半由美國、日本、英國、瑞士等國生產引入。

根據《韓聯社》，烏克蘭國防情報局（DIU）於當地時間25日指出，其實北韓已經向俄羅斯提供KN-23、KN-24等100多枚短程彈道飛彈，其中KN-23又被稱為北韓版的「伊斯坎德爾」飛彈，至於KN-23則被外界認為仿自美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。

同時，北韓還向俄國派遣熟悉操作上述飛彈的軍事專家，以協助維護飛彈發射台運作。

俄軍向烏克蘭發射北韓生產的KN-23與KN-24，而烏克蘭國防情報局在KN-23、KN-24的飛彈殘骸中，發現許多來自外國廠商生產的零件，此次名單還更新了美國、中國、日本、荷蘭、德國、英國、瑞士等7個國家22間零件製造商所生產的36種零件，包括英國製造商XP Power所生產的電壓轉換器。

報導指出，自從俄羅斯總統普丁2022年2月向烏克蘭全面發起「特殊軍事行動」以後，北韓為了迴避國際社會祭出的制裁措施，才會到處使用其他國家廠商所生產的零件。

據悉，先前烏克蘭軍事研究所長接受CNN專訪時曾透露，「能夠引導飛彈正確飛行的所有零件，其實全部都是外國廠商生產。唯一是由北韓生產的，恐怕剩下那生鏽且腐蝕中的金屬。」

軍事專家表示，目前仍然無法釐清這些外國廠商生產的零件，到底是透過何種路徑流入北韓，研判可能與中國廠商有關。

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