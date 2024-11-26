俄核基地侵烏首日「全面作戰戒備」　核武攻擊只需2分鐘

▲圖為俄羅斯RS-24亞爾斯戰略彈道飛彈發射裝置。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭2022年2月開打，如今俄羅斯絕密核武設施人員安東（Anton，化名）透露，其實早在俄羅斯全面入侵烏克蘭當天，俄羅斯就已經下令核武基地進入全面戰鬥戒備狀態，短短2分鐘就能發動打擊，「在那之前我們其實只有練習，但戰爭開打那天，武器已經完全就定位」。

BBC報導，俄羅斯總統普丁在大軍攻入烏克蘭3天之後，宣布俄羅斯核威懾部隊進入特殊作戰狀態，但安東指出，早在戰爭第一天就已經進入戒備狀態，部隊成員全被關在基地內。安東是核武基地安全部隊成員，是保衛核武的快速反應部隊，「我們持續受訓，反應時間大約是2分鐘」。基地直到2至3周之後，戒備狀態才被取消。

安東說明，基地人員篩選機制相當嚴格，所有人都是職業軍人，沒有義務役，身上的任務就是擊退與實施核打擊，工資高得多、不會被派去打仗，但每一個人都會持續接受測謊與相關檢查，生活受到嚴格限制，「我有責任確保手下士兵不會把手機帶到核基地」，若想讓父母前來探望，還必須提前3個月向俄羅斯聯邦安全局（FSB）提交申請。

不只如此，在開戰後不久，安東收到一份指令，提及烏克蘭平民是戰鬥人員必須被殲滅，「這對我來說是一條紅線，這是戰爭罪」。安東因為此事受到高階軍官譴責，並被調往正規突擊旅，即將被派上戰場，他隨後簽署拒絕參戰聲明吃上官司，最後靠著逃兵志願者組織逃離俄羅斯。

安東希望世界知道許多俄羅斯士兵反對戰爭，但他也說，俄羅斯核武已經完全投入使用並做好戰爭準備，「維護核武的作業持續進行中，一分鐘也沒有停下」。

依據美國科學家聯合會（FAS）數據，俄羅斯大約擁有4380枚可使用的核彈頭，其中1700枚已部署或可供使用。這與北約成員國擁有的總數相近。