桃知道威秀影城支持自閉症關懷群體　舉辦公益電影傳遞關懷

▲桃知道威秀影城支持自閉症關懷群體，舉辦公益電影《56種喝采》觀影活動。（圖／桃知道提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園桃知道威秀影城為支持自閉症關懷群體，於11月26日及12月17日，與桃園市自閉症協進會合作，舉辦免費公益電影《56種喝采》觀影活動，邀請自閉症家庭及支持自閉症社群的各界人士，共同體驗這場充滿意義的影視盛會。桃知道GELEVEN PLAZA總經理林天瓊期藉由《56種喝采》影片，為自閉症者及其家庭送上溫暖的喝采。

《56種喝采》是一部感人至深的電影，講述了一位父親-米克，與他的自閉症兒子-傑森之間的深厚情感。米克為了幫助兒子找到快樂與歸屬感，決定每週帶他前往各大城市，觀看56場足球比賽，並在這過程中尋找父子共同支持的隊伍。然而，對於10歲的自閉症孩子來說，觀看比賽的環境充滿挑戰，米克也面臨了許多難以預料的困難。但這段充滿挑戰的旅程最終讓父子倆更加理解彼此，建立了深厚的情感聯繫，也向人們展示了愛與堅持的力量。

桃園市自閉症協進會理事長蕭雲祥表示，透過這場公益電影放映活動，希望能幫助自閉症家庭的父母從電影中汲取啟發，學習如何更好地與孩子相處，同時也希望能夠讓社會各界對自閉症群體有更多理解與關注。他進一步指出，這樣的活動不僅能提供情感上的支持，還能讓家長感受到更多的力量和鼓勵。

蕭雲祥並希望藉由此次公益電影活動，能夠有效消除社會對自閉症的刻板印象，並讓更多人理解自閉症患者所面臨的挑戰與需求。他強調，社會對自閉症的誤解往往源自缺乏充分的了解，而這樣的活動正是突破誤解、建立正確認知的重要途徑。