桃知道GELEVEN PLAZA開幕　引爆時尚文創+影視樂活潮文化

▲市長張善政表示，「桃知道GELEVEN PLAZA」已成為國內外觀光旅客及網紅打卡點。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園區中正藝文特區內、被喻為全台最美圖書館+最美書店+影城的「桃知道GELEVEN PLAZA」，23日於桃園巿圖總館微光廳舉行開幕儀式。桃園市長張善政表示，「桃知道GELEVEN PLAZA」的開幕，標誌著市府在文創和影視複合的一次飛躍，而此一新空間更是一個多功能的影+展+書+店的交流平台，試營運以來，已成為國內外觀光旅客及網紅打卡點。

▲桃知道GELEVEN PLAZA開幕，引爆時尚文創樂活潮文化。（圖／教育局提供）

市府教育局指出，「桃知道GELEVEN PLAZA」位於桃園市藝文特區精華地段，是一個嶄新型態的複合式潮文化基地。藉由桃園國門及多元文化之優勢，以打造桃園Culture Hub為目標，致力於影視文創、藝文展演、內容產業與特色IP及設計書店的經營，將成為桃園地區最重要影視文化及商業娛樂地標，未來桃知道GELEVEN PLAZA 將成為潮流文創之窗，藝文特區的樂活都心，潮世代打卡地！

▲桃知道GELEVEN PLAZA開幕，引爆時尚文創樂活潮文化。（圖／教育局提供）

由威剛集團富晟國際開發團隊打造，並引爆時尚、文創、影視、樂活潮文化的桃知道GELEVEN PLAZA，於上(8)月26日開始試營運，揭開比鄰最美圖書館的 「桃知道GELEVEN PLAZA」的新複合式商場面貌，陸續已營業的最美書店-蔦屋書店、Wired Tokyo餐廳及星巴克，為全台最美圖書館豐富了空間元素，吸引了大量網美前來拍照留念；另外，金色三麥、繼光香香雞及法國秘密甜點等知名品牌也已陸續開幕，吸引了眾多饕客前來品嚐。

又，威秀影城首次進駐藝文特區，是威秀旗下的第20個據點，也是桃園市的第2座影城，以時下流行的中小廳觀影趨勢，配置了4個影廳，共386個座位，將以「知識電影方舟」為概念，成為桃園影迷探索全球藝術文化的全新據點。當下最熱門的人氣電影及影展藝文電影併進，為大桃園地區影迷帶來多元的觀影選擇。