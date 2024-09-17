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快訊／威秀「網站大癱瘓」　刷3小時訂不到票

▲▼卡努颱風近逼，北北基今天全面停班停課，許多店家也順勢拉下鐵門不營業。威秀影城反其道而行維持營業，售票口前排了不少購票等看電影的民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲威秀影城售票系統癱瘓，影迷苦等三小時無法購票。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

全台最大連鎖影城威秀於今（17）日中午12點開賣《小丑：雙重瘋狂》（Joker: Folie à Deux）電影預售票，然而售票一開啟，威秀官網便疑似因為流量過大而癱瘓，導致大批網友、影迷在網站及APP上苦等了三個小時仍無法成功購票。此情況引發大量網友的不滿，威秀影城的粉絲專頁也因此被留言灌爆，「懲罰消費者的最佳中秋大禮啊」。

威秀影城於今（17）日中午12點開賣《小丑：雙重瘋狂》電影票，許多網友12點一到就立刻衝進威秀官網、APP搶票，然而，大批網友表示，在嘗試多次刷新頁面和重新登入後，依然無法順利購票，有些人甚至在等待過程中遇到了網站崩潰或錯誤信息的提示。

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▲▼ 。（圖／翻攝自威秀粉絲團）

▲威秀網站、APP全面癱瘓引發網友不滿 。（圖／翻攝自威秀粉絲團）

眾多網友湧入威秀粉絲團洗版，「懲罰消費者的最佳中秋大禮啊」、「那麼雷，一張還要多收20塊，是在哭喔」、「系統要何年何月才會穩定？」、「都快兩小時了還不能買，是勒蝦餃啦」、「如果工程師休假，就不要在假日開賣」、「3個小時後終於睡醒了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自威秀粉絲團）

▲經過記者實測，下午3點半仍無法正常訂票，顯示為付款失敗 。（圖／翻攝自威秀粉絲團）

對於系統癱瘓的狀況，經過了漫長的三個小時後，威秀終於在下午3點於粉絲專頁上發布公告：「《小丑：雙重瘋狂》TITAN SCREEN & IMAX 特別場因網路售票系統問題暫無法訂票，系統修復後將另行公告通知。若需訂票，請先至各活動影城現場臨櫃購票，造成不便敬請見諒。」

▲▼ 。（圖／翻攝自威秀粉絲團）

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