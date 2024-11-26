南投星空季壓軸場次　11／30清境農場登場

▲最後一場清境夜星空活動《星光下的交響曲—星空音樂會》將於11月30日舉辦。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的南投星空季系列活動《星光下的交響曲—星空音樂會》原訂於9月舉辦，因颱風影響而延期至11月30日在清境農場舉行，成為壓軸演出；南投縣政府指出，屆時將結合音樂、市集及野餐等元素，邀請「黑旋風」、「旅人樂享」、「音爵吉他」、「曼暉舞蹈團」作為嘉賓，與遊客共度美好的清境星空音樂饗宴。

南投縣觀光處長陳志賢表示，現場除音樂會，另安排「星光趕集人—星光市集」，民眾可邊欣賞表演、邊品嚐南投美食；參與遊客還可獲得活動宣導品「星空金屬徽章」，以及縣府加碼贈送的星空螢光杯、南投智遊行小鹿鹿鑰匙圈。

此外，「2024清境星空攝影大賽」得獎名單已於10月中旬公布，分有最佳人氣組及專業攝影組，其中專業攝影組分別是金獎：1名，銀獎：1名，銅獎：1名，優選：5名及佳作：20名，共有32件得獎作品，藉此讓不論是專業星空攝影師或一般旅人，都能感受清境星光銀河的神秘和壯麗。

清境星空音樂會將於11月30日晚間6點在清境農場北票口登場，縣府與清境農場合作舉辦2日夜間活動，臨近年底亦仍舉辦多項觀光遊活動，最新活動詳情可參閱「樂旅南投」臉書（https://www.facebook.com/nantouwelcome）。