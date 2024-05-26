南投星空季即起登場　主打身心療癒與星空音樂會

▲南投星空季即日起登場，主推身心療癒體驗與星空音樂會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣最具指標性的特色觀光盛典「南投星空季」已起跑，今年度以「森星療癒夜」為主題，結合在地特色產業與文化，以及天文科普和觀星導覽推出各項體驗類型活動，並邀請圖文創作品牌「weiweiboy可愛大王」為活動吉祥物，歡迎全國遊客來南投觀星聽音樂。

縣政府於22日舉辦「2024南投星空季」宣傳記者會，縣長許淑華與活動吉祥物weiweiboy可愛大王一同現身，宣布南投縣暗空旅遊系列活動於5月25日正式展開；縣議員林憶如、林儒暘，南投市長張嘉哲、日月潭觀光圈聯盟等成員代表也出席共襄盛舉，而參與活動的10家業者也都於現場擺攤，展示星空季活動相關商品與金質旅遊行程。

許淑華表示，自2019年合歡山國際暗空公園獲國際認證後，每年皆串聯境內各大觀星據點推出系列活動；今年度除舉辦5場星空主題音樂會，也分別結合在地特色、打造不同的療癒身心靈主題：包含八卦山保安林生態導覽、南投陶DIY、森林茶席、神秘占星等，更有天文闖關活動與觀星導覽，也與台灣高鐵推出「高鐵假期」旅遊品牌合作：5月27日起凡預訂7至8月出發之南投溪頭妖怪森林渡假村、南投溪頭米堤大飯店2日自由行（高鐵+住宿）或自駕遊（高鐵+租車）方案，即免費加贈「夜間生態探索體驗」，以多樣化旅遊行程推廣低碳旅遊與星空經濟。

縣府指出，首場主題晚會已於25日於南投市赤腳精靈景觀餐廳登場，6月15日在日月潭風景區管理處向山行政中心舉辦玉山星空音樂會、8月3日於溪頭自然教育園區的主題晚會推出森林茶席與頌缽音療、9月21日則在清境農場舉辦星空下的交響樂、10月12日在東埔溫泉廣場的主題晚會也將以神秘的占星體驗搭配浪漫音樂會。

許淑華說，今年縣府更從生態及永續的角度出發，與暨南國際大學合作增加招募星空友善店家，預計年底達到百間，並舉辦及招募星空導覽培訓人員，推出4條永續星空特色遊程，邀請大家深度走訪南投；縣府觀光處長陳志賢表示，也將在「樂旅南投」臉書粉絲專頁推出「星空代言人」社群拍照打卡活動，第一波線上活動在5月25日至6月8日，民眾只要於南投任一處觀星景點拍照、上傳並說明，就有機會抽中星空投影燈、天文望遠鏡等天文好禮。

活動詳情請上2024南投星空季官方網站（https://www.rs-event.com.tw/2024NSNF）或「樂旅南投」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/nantouwelcome）、高鐵假期「南投星空季」主題（https://supr.link/IHxnZ）查詢。