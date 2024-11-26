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劇情太狗血！廣電總局整治「霸總」短劇　陸網傻眼：管太寬

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲ 大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國短劇市場近期以霸總題材，掀起熱潮，其中以「中老年人」為題材的霸總短劇，也吸引了不少同齡層觀眾。中國廣電總局近日對此提出規範，要求短劇片名不含霸總字眼，並直指「為了流量，一些製作公司爭相編排，嚴重脫離生活實際、現實邏輯的劇情。」

據《極目新聞》報導，公告規範指出，以企業家群體作為故事主角的短劇，數量不斷攀升，一些作品播出後，受到觀眾喜歡，但有一種被網友貼上「霸總」標籤的短劇，將代表成功、權力、財富的「霸道總裁」角色設定，以及「愛上我」的浪漫劇情設定，當成追求流量的密碼，一些製作公司刻意編寫，嚴重脫離生活實際、現實邏輯的劇本，這種現象正將這類短劇，推向過度娛樂化的泥淖。

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲ 霸總題材為短劇常見的劇情。（圖／翻攝自微博）

公告強調，霸總類型的短劇要接近、了解、研究企業家群體，以他們的實際生活為素材，避免用寫實的外衣，包著荒誕不經的故事，更不能以荒誕藝術手段為藉口，隨意編造過度離奇，且缺乏價值關懷的劇情，從而影響大眾對中國企業家群體的認知，損害企業家群體形象。

廣電總局提出了加強對「霸總」短劇管理的具體要求，那就是要縮數量、提升質量，不以「霸總」之類的字眼，作為片名吸睛引流。

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸近期流行以中老年人為題材的霸總短劇。（圖／翻攝自微博）

▲ 多個霸總短劇遭廣電總局下架。（圖／翻攝自微博，上同）

公告也指出，部分中老年題材短劇為吸引眼球故意製造衝突、設計狗血情節，引發輿論關於中老年人沉迷、短劇收割中老年人的擔憂，應避免設計重男輕女、貪財算計、狠毒蠻橫的「惡婆婆」角色。

該則公告也引起網友熱議，「管得真寬」、「短劇不狗血誰要看」、「還開始管短劇了啊？廣電總局開超市嗎」、「全部力量去管食品安全吧，短劇什麼的死不了人」、「該管的不管，不該管的瞎管」、「比起劇中的狗血劇情，現實中的比比皆是」、「廣電真的有大病」。

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