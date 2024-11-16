諾貝爾獎得主也看「霸總短劇」　莫言：強忍慾望「不能再看了」

記者蔡紹堅／綜合報導

諾貝爾文學獎得主莫言15日參加廣西一場文學界的活動，在受訪時透露，自己也看過「霸道總裁」的微短劇，現在都會強忍慾望，不能再看了。

莫言表示，他曾經看過微短劇，劇情大多是「霸道總裁」，或是一個身懷絕技的人變成了裝卸工、垃圾工，然後在別人家裡當傻女婿，被逼得退婚。

莫言直言，這些故事都差不多，刷了一次，類似的劇就全來了，「我現在看到這個就要強忍自己的慾望，不能再看了，把它翻過去」

▼「霸道總裁」微短劇近年相當氾濫。（圖／翻攝微博）



事實上，莫言先前也曾對「短視頻」發表過意見，他說，「雖然我也會時不時地刷短視頻，但每次刷完後都會自我反省，問自己為什麼又浪費了一小時，而且大部分時間都在看無聊的東西。」

莫言認為，短視頻只是一個階段性的現象，「相比之下，閱讀才是我們業餘時間中最值得，也是最應該做的事情！」

莫言本名管謨業，生於1955年，山東高密人，父母都是農民，1976年加入解放軍，並開始學習文學，自己寫小說。1987年，莫言出版《紅高粱家族》，後來被改編成張藝謀導演的電影，廣為各界所知。

2012年，莫言獲得諾貝爾文學獎，成為首位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，諾貝爾委員會的新聞稿中指出，「莫言以幻覺現實主義融合了民間故事、歷史與當代。」

莫言的代表作有《豐乳肥臀》、《紅高粱家族》、《四十一炮》、《酒國》，以及《蛙》。

▼諾貝爾獎文學獎得主莫言。（圖／翻攝自微博／莫言）

