12強每人700萬元獎金　賴清德：想結婚、生小孩的不用猶豫了

▲總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）



記者杜冠霖／台北報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，創下史上最佳紀錄，每名球員可以獲得700萬元國光獎金。總統賴清德今（26日）於總統府接見全隊職員，賴清德致詞時也打趣表示，大家也知道，根據國光獎章，政府會給每一位英雄700萬元，既然得到冠軍、國家獎金，想結婚還在猶豫的，可以結婚了，想生小孩還在猶豫的，也可以生小孩了。

賴清德表示，自己現在心情之高興無法用筆墨形容，好像我剛結婚還是兒子結婚時候的心情，今天非常非常高興，相信全國人民也是，要代表全國人民恭喜所有台灣英雄，為我國贏得歷史上首座世界級冠軍，感謝你們將台灣推上世界第一，你們都是台灣之光，國際社會會看見台灣，知道不是只有半導體還有棒球。

賴清德指出，感謝你們將士用命，從台北大巨蛋的分組預賽，到東京大巨蛋超級循環賽，場場精彩，防守、投球、打擊處處都看到美技，最後一場冠亞軍賽，陳傑憲跟林家正的全壘打讓我們得到四分，感謝大家的努力，完封日本創下歷史紀錄。

賴清德表示，這場勝利，阻止日本27連勝，繼續往前走，打破日本國家隊連續5000多日子沒有被完封，但更難得的是，我們贏得勝利之後，在曾豪駒總教練帶領下，球隊圍著投手丘，脫下帽子向觀眾跟其他球隊表示敬意，同時也婉謝在日本職棒聖地東京巨蛋開香檳，這種謙卑的精神，讓國際社會看到台灣不僅贏得球賽，還贏得尊敬。

賴清德指出，還記得剛出發前，曾總教練說是要爭取歷史跟故事，陳傑憲說希望可以成為台灣的驕傲，我要跟各位報告，這兩個目標你們都達到了，而且超乎預期。令人非常欽佩，所以國家為了表達感謝，用戰鬥機伴飛，迎接你們回來，邀請蕭美琴副總統接機，舉辦英雄車隊大遊行，在總統府邀請三軍儀隊搭起劍門，歡迎凱旋，再次表達感謝。