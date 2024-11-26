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下藥邀請「72男」性侵妻子　法國老翁被求處20年刑期

▲▼邀72男「性侵妻」對女兒也下手　法老翁電腦資料夾：我的裸體女兒。Dominique Pelicot（圖／翻攝X）

▲多明尼克的駭人犯行，震驚法國與國際社會。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

法國老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisele Pelicot），並邀請72名陌生男子到家裡性侵，駭人行徑震驚國際。如今，他被檢方求處20年刑期，這是法國性侵罪的最高刑期。

BBC報導，檢察官勞雷（Laure Chabaud）表示，「考慮到這個一再重複犯行的嚴重性」，20年刑期「既是很長的，同時也太短了。」

她指出，多明尼克聲稱妻子是自己在世界上最珍惜的人，卻從對方的「服從、羞辱、貶低」之中獲得愉悅感。根據精神科醫師評估，被告表現出「多重性偏差」，除了20年監禁之外，還應該接受10年治療，並且在刑滿釋放之前，再次接受相關檢測。

▲▼ 法國老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisele）。（圖／達志影像／newscom）

▲吉賽兒放棄匿名權、選擇公開審判。（圖／達志影像／newscom）

檢察官讓-弗朗索瓦（Jean-François Mayet）認為，此案審判撼動了整個社會，「從根本上改變了男女關係。」他也讚揚吉賽兒的「勇氣與尊嚴」，因為她放棄匿名權並且進行公開審判，引起外界對於本案的極大關注，也激發關於性侵、合意性交、化學屈服（chemical submission）的全國性討論。化學屈服意指為了脅迫或攻擊目的，對某人下藥。

多明尼克的駭人犯行長達10年，唆使72名男子性侵妻子，但目前只有50人被逮。多明尼克已經認罪，但其餘50人大多數都否認指控，他們宣稱「不知道」吉賽兒沒有意識，因此也「不知道」自己正在性侵對方。

不過，檢察官勞雷指出，「2024年了，我們不能再堅稱，因為她沒說什麼，所以她同意了」，不論是當時的情況，或者吉賽兒的行為，「都不可能讓這些男人相信，她在昏睡狀態之下，同意接受這些性行為。」目前認罪的被告之中，大多數被求處10年刑期，另一人可能面臨17年監禁，此人未被指控性侵吉賽兒，但承認在多明尼克的指導下，下藥性侵了自己的前妻。

▼法國數萬人走上街頭，抗議針對女性的暴力事件。（圖／路透）

▲▼法國各大城市今天有數以萬計民眾走上街頭，抗議針對女性的暴力事件。（圖／路透）

此案審判自9月初開始，目前已經進入最後階段，50名被告的辯護律師，將在未來3周進行結案陳述，全案判決預計12月20日出爐。

11月25日適逢「國際消除對女性使用暴力日」，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）在演說中表示，此案審判將是該國打擊針對女性暴力的分水嶺。他也宣布一系列政府措施，包括補助藥局分發藥物檢測試劑，打擊化學服從的試行計畫。

法國平等部長薩利瑪薩（Salima Saa）也說，政府已經「充分動員」，並將擴大一項制度，讓性暴力受害者在醫院也能夠通報，而不只是警察局。

老翁「迷昏妻子」邀72男性侵震驚法國　數萬人上街示威

邀72男性侵妻　法翁竟嗆「都是老婆的錯」：誰叫她不玩換妻

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