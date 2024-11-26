「發哥」陳超羣非法吸金近9億　二審加重改判14年4月

▲台南高分院26日宣判，撤銷一審判陳超羣14年徒刑，改判他14年4月徒刑。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

綽號「發哥」的男子陳超羣，自2012年間起在高雄設立辦公室，對外自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，如參與投資每月可獲取投資金額3％至6％不等之紅利，非法吸近9億元，一審依違反銀行法判他14年，台南高分院26日，改判他14年4月，犯罪不法所得沒收。

判決指出，被告陳超羣坦承其自2012年間起，在高雄市鼓山區設立辦公室，對外自稱其在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP 賭廳及生技公司，如參與投資其前開賭場、生技公司業務之經營，每月可獲取投資金額3％至6％不等之紅利，如投資達一定之金額，得免費招待前往澳門、新加坡之賭場參觀旅遊，且如投資人另招攬其他下線投資達一定金額，並經被告同意者，即可取得「經營管理權」。

經營管理權人係集團與其個人下線投資人之窗口，負責代集團收取資金及發放紅利，並得自其招攬投資之總金額（含自己及其他下線之投資金額）多抽取1％至2％不等之紅利，及自行決定下線投資人之紅利成數，而以此方式向多數人或不特定之人招攬投資，而後指示部分共犯將收取之部分款項以不實之投資理財、觀光支出之名義，向海關不實之申報，攜至境外後交予被告之違反銀行法、洗錢等犯行，並有相關證據可佐，事證明確，一審依違反銀行法將他判刑14年。

陳超羣認為判刑過重而提上訴，台南高分院審理後認為，被告即使前於澳門從事博弈事業，但對於我國處罰違法吸金之違反銀行法行為，尚難推諉不知；且被告雖主動回國投案，且坦承犯行，但其吸金金額龐大，犯罪情節不輕，無情輕法重情事，故被告無從要求減輕其刑。

二審法官認為，一審就檢察官於二審移送併辦之犯罪事實未及審酌，且一審部分記載或小計之吸金金額有誤，被告犯罪實質內容及犯罪所得應予沒收、追徵之金額均有增加，是一審就事實認定、量刑及犯罪所得沒收、追徵之諭知均有未當，故撤銷改判有期徒刑14年4月。並就被告違反吸金犯行所得8億多元之未扣案犯罪所得，諭知除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，於被告所犯罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。本件得上訴。