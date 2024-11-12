高雄神鬼女魚販高利吸金上億元　梓官漁會：沒有這個人

▲梓官漁會。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓女魚販（64歲）疑似從2年開始，向認識的顧客、友人聲稱自己在梓官漁會有熟識的高層，可以有「優惠存款」，打著「存10萬8000元」每個月利息1萬元的高利誘惑，吸引了數十人「投資」，但楊女卻在近期神隱，被害人才驚覺被騙，於是向警方報案，初估楊女騙走的金額恐怕破億。對此，梓官漁會表示，查證後魚貨直銷中心以及各攤販並無楊姓魚販，也無對外利誘吸金，希望民眾不要落入詐騙的圈套。

被害代表表示，他是因為買魚才認識楊女，楊女對顧客很客氣，後來相處有點像朋友，大約2年多前，楊女表示她認識梓官漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」每個月利息1萬元，他一開始只拿了幾十萬，也都有順利拿到利息，所以他就加碼，陸陸續續給了楊女500多萬，而他的女友等親人也拿了好幾百萬去「存款」。

受害代表指出，楊女在9月底開始失聯神隱，人間蒸發，也不再到蚵仔寮魚市擺攤，他跑到梓官漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，而他去報案後，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

據了解，目前被害人數大約數十人，初估楊女騙到的金額恐怕破億，警方不敢大意，已報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦中。

對此，梓官漁會表示，經向魚貨直銷中心以及各攤販查證了解，沒有楊姓魚販，也無對外利誘吸金一事，而各攤商老闆如有任何資金周轉，或欲了解存款優惠方案等事件，歡迎親洽漁會信用部，並再次聲明，優惠存款絕不委外他人辦理。

漁會強調，有不肖業者假藉本會之名義招攬優惠存款，請各位攤商老闆注意自身財產安全。若遇到可疑來電或訊息，應保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線或向親友求助，謹防落入詐騙圈套。