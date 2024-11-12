　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄神鬼女魚販高利吸金上億元　梓官漁會：沒有這個人

▲▼蚵仔寮漁市 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲梓官漁會。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓女魚販（64歲）疑似從2年開始，向認識的顧客、友人聲稱自己在梓官漁會有熟識的高層，可以有「優惠存款」，打著「存10萬8000元」每個月利息1萬元的高利誘惑，吸引了數十人「投資」，但楊女卻在近期神隱，被害人才驚覺被騙，於是向警方報案，初估楊女騙走的金額恐怕破億。對此，梓官漁會表示，查證後魚貨直銷中心以及各攤販並無楊姓魚販，也無對外利誘吸金，希望民眾不要落入詐騙的圈套。

被害代表表示，他是因為買魚才認識楊女，楊女對顧客很客氣，後來相處有點像朋友，大約2年多前，楊女表示她認識梓官漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」每個月利息1萬元，他一開始只拿了幾十萬，也都有順利拿到利息，所以他就加碼，陸陸續續給了楊女500多萬，而他的女友等親人也拿了好幾百萬去「存款」。

▲▼蚵仔寮漁市 。（圖／記者陳宏瑞攝）

受害代表指出，楊女在9月底開始失聯神隱，人間蒸發，也不再到蚵仔寮魚市擺攤，他跑到梓官漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，而他去報案後，才知道原來還有好多人也被楊女「騙錢」。

據了解，目前被害人數大約數十人，初估楊女騙到的金額恐怕破億，警方不敢大意，已報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦中。

對此，梓官漁會表示，經向魚貨直銷中心以及各攤販查證了解，沒有楊姓魚販，也無對外利誘吸金一事，而各攤商老闆如有任何資金周轉，或欲了解存款優惠方案等事件，歡迎親洽漁會信用部，並再次聲明，優惠存款絕不委外他人辦理。

漁會強調，有不肖業者假藉本會之名義招攬優惠存款，請各位攤商老闆注意自身財產安全。若遇到可疑來電或訊息，應保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線或向親友求助，謹防落入詐騙圈套。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲讚璩美鳳：逆天妖精　「私訊開撩」攬當錦衣衛
快訊／懷疑前女友劈腿！13人大亂鬥　現任胸中刀慘死
快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　嚴防淹水
璩美鳳對質討公道　柯文哲「耍賴反應」產業大咖看傻
國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光
彰化92歲傳奇老中醫過世　「狗屎夜市」因他而來
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜
客機降落遭槍擊！機身多處彈孔　多家航空宣布停飛海地
藍正龍暴瘦臉凹　網驚「發生了什麼」近照曝光
快訊／停車場命案　男倒臥地面爆血亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

高雄連環車禍！6機車撞一團8傷　騎士：前面掉電扇才急剎

台64驚險車禍！小客車撞救援貨車翻覆　駕駛輕傷拒就醫

人妻偷視障者手機　掰「裡面有先生外遇證據」判關5個月

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光

高雄神鬼女魚販高利吸金上億元　梓官漁會：沒有這個人

快訊／高雄鹽埕停車場命案！男倒臥地面爆血亡　工人嚇壞報警　

快訊／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

獨／金髮黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄...警逮57人

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

百萬YTR夫妻婚變爆四角戀！Ryu稱Yuma劈腿要他也玩｜20241111 ET午間新聞

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

北捷2英雄找到了！制伏傷人女子　金融業男＋鐵板燒廚師默默離開

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

高雄連環車禍！6機車撞一團8傷　騎士：前面掉電扇才急剎

台64驚險車禍！小客車撞救援貨車翻覆　駕駛輕傷拒就醫

人妻偷視障者手機　掰「裡面有先生外遇證據」判關5個月

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光

高雄神鬼女魚販高利吸金上億元　梓官漁會：沒有這個人

快訊／高雄鹽埕停車場命案！男倒臥地面爆血亡　工人嚇壞報警　

快訊／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

獨／金髮黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄...警逮57人

ChatGPT「爆紅指令」生成你家長怎樣　網友狂分享：有夠準！

出口音樂節12／7登場！明起開放免費索票　還能賞耶誕樹、逛市集

蔣萬安今表揚北捷攻擊事件　勇警曝蔣父25年前幫證婚

美國令台積電斷供中國先進晶片　反逼中國晶片指數寫近3年新高

朱育賢轉隊費史上新高！多隊蓄勢待發　桃猿端3年月薪85萬留人

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

《藍色監獄》靜止畫過多評分降至3.8　超長縮時畫面疑水時間網傻眼

不斷更新／珠海航展開幕　殲-35A、殲-20、蘇-57隱形戰機同場獻技

詐領2450元！涉嫌假簽到拿走出席費　竹縣關西民代羅仕典遭起訴

快訊／懷疑前女友劈腿！醋男撂人談判13人大亂鬥　現任胸中刀慘死

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

社會熱門新聞

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

即／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

通緝陳啓昱用超舊照　黃揚明：搞笑？

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

全台唯一！　哥吉拉神像「恐龍大將軍」被燒毀

勞動部傳霸凌輕生　綠議員3點怒轟自家人

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

芭樂公主遭砍26刀亡！恐怖情人罪加一等

獨／黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄

台中騎士超速被罰1.2萬　罕見判撤銷

更多熱門

相關新聞

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

橋頭勇士趕上車？　橋頭區早買1年每坪省6萬

高雄房市近年因台積效應，建商撿到槍，房價出現大幅飆漲，根據房仲統計，近1年中古屋漲幅最大購屋區，前五名中古房價漲幅均超過1成，其中，漲勢最猛的是橋頭區，單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲29%，等於橋頭勇士早買1年，單坪就省了6萬元。

高雄6機車撞一團8傷　騎士：前面掉電扇才急剎

高雄6機車撞一團8傷　騎士：前面掉電扇才急剎

高雄鹽埕停車場命案！男倒臥地面爆血亡

高雄鹽埕停車場命案！男倒臥地面爆血亡

快訊／高雄透天厝凌晨火警！1男受困頂樓

快訊／高雄透天厝凌晨火警！1男受困頂樓

快訊／高雄6機車追撞釀8傷！疑天雨煞不住釀禍

快訊／高雄6機車追撞釀8傷！疑天雨煞不住釀禍

關鍵字：

高雄女魚販高利吸金梓官漁會

讀者迴響

熱門新聞

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　KID夜探後絕口不提

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

《全明星4》爆隊內戀！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

天兔恐變中颱小鋼炮　「將會非常靠近台灣」

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

原價2千多！百貨潮牌服飾「1件砍到剩98元」

資安公司警告：別用Google搜6英文字

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面