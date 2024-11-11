獨／高雄蚵仔寮驚現神鬼女魚販　10.8萬月息1萬...吸金破億落跑

▲一名蚵仔寮魚市的楊姓女魚販涉嫌以高利吸金上億。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在知名蚵仔寮魚市擺攤的許姓女魚販（64歲），疑似從2年開始，向認識的顧客、友人聲稱自己在梓官漁會有熟識的高層，可以有「優惠存款」，打著「存10萬8000元」每個月利息1萬元的高利誘惑，吸引許多人紛紛把錢拿出來交給許女「存款」，2年多來至少有數十人紛紛「投資」，但許女卻在9月底神隱，人間蒸發，被害人一查才發現漁會根本沒有高層認識許女，也沒有優惠存款，才驚覺可能被騙，於是向警方報案，初估許女騙走的金額恐怕破億。

被害代表表示，他是因為買魚才認識許女，許女對顧客很客氣，後來相處有點像朋友，大約2年多前，許女表示她認識梓官漁會的「高層」，可以有「優惠存款」，而每投資一單位「10萬8000元」每個月利息1萬元，他一開始只拿了幾十萬，也都有順利拿到利息，所以他就加碼，陸陸續續給了許女500多萬，而他的女友等親人也拿了好幾百萬去「存款」。

▲女魚販誆稱可在梓官漁會優惠存款來高利吸金。（圖／記者陳宏瑞攝）

受害代表指出，許女在9月底開始失聯神隱，人間蒸發，也不再到蚵仔寮魚市擺攤，他跑到梓官漁會求證，才發現不但沒有「高層」，也沒有「優惠存款」，驚覺可能被騙，於是趕緊報案，而他去報案後，才知道原來還有好多人也被許女「騙錢」。

據了解，目前被害人數大約數十人，最高的一人就被騙了1500萬，大多集中在北高雄，近來被害人也組織自救會，找律師對許女提告詐欺，初估許女騙到的金額恐怕破億，由於受害人數眾多，金額龐大，幾乎遍及整個北高雄，警方不敢大意，已報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦中。