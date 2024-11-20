獨／合影周董有目的！「少年股神」捲1640萬美元神隱　投資人崩潰

▲被封為「少年股神」的鉅亨國際金融集團創始人姜建亨涉非法吸金1640萬美元，現遭通緝中。（圖／投訴人提供）

記者黃宥寧／台北報導

曾被譽為「少年股神」的鉅亨國際金融集團創辦人姜建亨，曾以與藝人周杰倫合照等方式炫耀人脈，吸引投資人信任，孰料卻在投資人集資高達1640萬美元後神隱至今，眾人血本無歸，決定訴諸司法討回公道。投訴人向《東森新媒體ETtoday》表示，案件於2年前提出再議，近日檢方以證據不足不起訴處分，讓他深感憤怒與無助。

投訴人解釋，2017年8月赴香港旅遊時認識姜氏兄弟，雙方隨後多次在香港、中國等地碰面，同時介紹「鉅寶信託基金」投資事宜，聲稱投資項目涉及好萊塢電影、汽車供應鏈及黃金貿易領域，並保證投資無風險，年息6至10%，還要他幫忙介紹投資人。

姜氏兄弟疑為彰顯自身人脈，在藝人周杰倫於2017年香港舉辦演唱會時，特地帶領多位投資人前往後台與周合影，此舉令不少人對他們的「實力」深信不疑，進而選擇投資。自2018年起，投資人陸續將資金匯入鉅寶信託基金於香港的信託專戶，累積投入金額高達1640萬美元。

▲姜建亨神隱遭通緝。（圖／翻攝自Facebook／當事人臉書）



然而，2020年疫情爆發後，姜建亨宣稱位於迦納的一批500公斤黃金因故無法運回，並表示若能籌措500萬美元包下私人飛機，便能順利將黃金運回。投資人信以為真，再次匯出500萬美元。隨後，姜於10月親赴非洲，卻改口聲稱他正在當地經營挖土機租賃業務，並聲言能藉此取得更上游的黃金來源。

此時，投資人開始起疑，紛紛要求返還投資款項，姜初步承諾將於2021年1月全數歸還資金，但事後卻透過電子郵件聲稱，該批黃金在運往迦納機場途中遭劫，整批黃金下落不明，隨後，音訊全無，投資人決定委託律師向姜氏兄弟發函要求歸還資金，但仍未有任何結果，最終只得提出詐欺等罪告訴。

投訴人說，此案進入司法程序後，士林地檢署於2021年11月因姜建亨未到案，無法進一步釐清案情，認定姜建丞、姜母及員工鄒姓女子並非共犯，最終3人獲不起訴。同年12月，檢方對姜建亨發布通緝令。

他無奈指出，雖然姜男未遭起訴，但大家不甘心，於2022年10月透過蒐集新證據成功聲請再議。然而，案件隨後進入長期擱置狀態，直至近日才傳來最新消息，也就是檢察官仍認整起案件犯罪嫌疑不足，仍予以不起訴，這也令投資人倍感失望與無助。

▲姜男以各種投資名目涉非法吸金。（圖／投訴人提供）

投訴人說，先前為了尋求案件的突破，積極嘗試各種可能的途徑，不僅砸7位數聘請律師協助法律程序，甚至還有人建議透過關係「找檢察官協調」；然而，事與願違，最終的結果仍讓人失望，讓他對司法程序公平性也產生疑慮，他甚至自嘲道：「如果我是詐欺犯，我一定會搬到士林地檢署去！」

他最後無奈說，既然「頭都洗一半了」，就只能堅持到底。日前，已委託請律師據「原不起訴處分書在認事用法上，確有多處違誤之處，且更存在未斟酌對被告不利證據的重大疏漏，實在無法維持原判決」等理由，懇請地檢署鑒核，迅速廢棄原不起訴處分書，並將案件發回續行偵查，以懲治不法之行為，維護國人對司法公正的信心。

▲姜男帶多名投資人與周杰倫合影，以此展現其人脈。（圖／讀者提供）

姜建亨臉書最後一篇貼文則停留在去年3月，他貼聲明說「非洲黃金被劫事件」，是非洲迦納當地黃金貿易商Goldridge Ghana Limited所設騙局，自己也是被害人；事件發生後，從未迴避對投資者應負責任並多次聯繫、彙報進度。聲明中也強調已在迦納當地提告，一旦有結果會主動公布相關文件還原真相。