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社會 社會焦點 保障人權

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲少校監察參謀官詐財吸金逾2.2億。（示意圖／資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

國防部資通電軍指揮部少校監察參謀官鞠琮麟，與妻子郭侑旻及弟弟郭政綱、林姓同袍共4人，以類似老鼠會模式，佯稱投資化妝品吸引同袍與親友共43人投資，吸金高達2.2億餘元。屏東地院一審依違反銀行法判鞠徒刑4年，郭妻等3人分別判處3年8月至1年10月不等刑期，全案上訴後，高雄高分院今（12）日上午宣判，鞠琮麟和妻子郭侑旻維持原判，郭政綱則改判徒刑2年。

判決指出，鞠琮麟和妻子郭侑旻及弟弟郭政綱，以及林姓同袍4人，利用郭女任職於化妝品公司的機會，由鞠開設「愛拚才會贏2.0」LINE社群，稱投資化妝品生意需用長短期資金，分為2種方案，「長期投資」為1年期購入化妝品資金50萬元、每月可得利潤2萬5000元不等，「短期投資」為節慶檔期搶購化妝品之資金10萬元，招攬軍中同袍、退役軍人、親友共43人加入，吸金逾2.2億元。

直到2020年11月中，1名郭姓男子發覺經營方式類似老鼠會，要求退回投資款項時，鞠與郭妻卻未理會，決定在事情曝光前最後撈一筆，在群組內表示「今年收最後一批短期囉！利潤是10萬3500走一個月，要的+1」，郭男驚覺受騙，委由律師提出告訴。

審理時鞠、郭女、郭弟皆強調非吸金公司或老鼠會，該群組並非任何人可以加入，縱使加入亦無獲利保證；林男則表示不清楚邀約他人投資違反銀行法，是基於好康分享的心態，考量事後已與5名被害人和解，不法利益僅數千元，請求酌減其刑。

法官傳喚數名被害者到庭證稱，皆表示係因鞠等人以保證獲利方式邀請他們加入，且邀請他人參與投資案時，鞠等人未限定投資人之資格、條件及人數，客觀上與銀行經營存款業務無異，上揭行徑已違背吸收大眾資金應受國家監督之法令。

法官審酌鞠、郭女於本案裡屬統籌負責之人，情節較重，迄今仍無法明確交代所吸收之金錢究竟作何用途，對投資大眾權益造成莫大損害，依違反銀行法各處4年、3年8月，郭弟犯行較輕處3年6月，林男因積極與被害人和解成功，處1年10月、緩刑3年，須向公庫支付6萬元，4人犯罪所得全數沒收。

全案上訴高雄高分院，合議庭今日上午宣判，鞠琮麟和妻子郭侑旻均維持原判，郭政綱則由徒刑3年6月從輕改判2年，全案可上訴。

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