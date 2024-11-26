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流感重症死亡續創10年新高！冷氣團報到疫情恐竄「下月進入流行」

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情仍在低點，不過重症、死亡病例數卻不斷攀升，疾病管制署今（26）日公布最新統計，本流感季從10月1日至今累積250例流感併發重症病例、其中41例死亡，持續雙創10年同期新高。疾管署副署長羅一鈞指出，冷氣團報到，疫情可能在12月升溫、進入流行；至於公費流感抗病毒藥物擴大實施，會延至12月上旬再公布。

疾管署說明，本流感季自今年10月1日起截至11月25日累積250例流感併發重症病例（234例A型H1N1、12例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中41例死亡（40例A型H1N1、1例A型H3N2），流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，且41例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

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羅一鈞表示，目前流感就診仍處於低點，但隨著氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，預期流感疫情會於12月升溫，所以沒有像往年一樣在12月1日就擴大公費流感抗病毒藥物，會再觀察疫情狀況，將於下週末之前宣布何時擴大實施。

疾管署表示，目前國內新冠併發重症病例以65歲以上長者為主，占近8成，且今年自10月1日新冠疫苗開打以來，新增病例未接種新冠疫苗占98.8%。

疾管署統計，截至11月25日止，公費流感疫苗接種數約529萬人次（疫苗使用率約80.3%），剩餘129.5萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種141.3萬人次，為去年同期（52.9萬）2.7倍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以獲及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲基隆市衛生局長張賢政分享疫苗接種策略。（圖／疾管署提供）

疾管署統計顯示，基隆市幼兒流感疫苗接種率74.2%，與連江縣均為全國率先達標縣市，基隆市政府衛生局長張賢政特別分享當地幼兒流感疫苗接種策略。包括透過地方電視新聞、廣播電台、新聞稿、「基隆親子照護平台」官方Line、電視牆、跑馬燈、公車車廂、健康職場、室內兒童樂園、個別化明信片及簡訊等多元管道進行宣導。

其次為增加合約院所（包括所有幼兒專責醫師院所）、高可近性地點及時段（包括夜間或假日與假日社區接種）及外展到托嬰中心和幼兒園接種等，以提升服務量及可近性。最後是定期與各區衛生所會議、追蹤各族群接種率、個案討論暨經驗分享，滾動式調整策略等定期會議追蹤改善。

此外，疾管署指出，國內自11月15日起實施「113年度提升65歲以上長者與6歲以下幼兒流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，請醫界共同推動長者及幼兒疫苗接種作業，至11月25日累計11天已接種約40.7萬人次，整體接種數相較去年同期增加22%，顯示該措施實施發揮效用，有助刺激打氣。

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