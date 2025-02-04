赴日第2天「母癱軟喘不過氣」肺炎併敗血症！他秒做1決定救回媽媽

▲大S染上流感併發肺炎，不幸過世。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

大S（徐熙媛）於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。有網友分享，2018年前往北海道旅遊，也遇過一樣的事情，出發前一周媽媽就感冒，一到當地整個人癱軟、喘不過氣，立刻前往醫院，被判定為肺炎併發敗血症，插管送到加護病房，幸好媽媽沒有泡溫泉，不然會加速惡化。

一名網友在Threads發文，看到大S的新聞，分享自己在2018年也有一模一樣的經歷，在前往北海道旅遊的前一周，媽媽感冒了，醫生說是小感冒，但症狀一直未見好轉。出發前一天，媽媽依然感到疲倦和想睡，但旅費都付了便決定如期出發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽身體不適掛急診。（圖／網友授權提供）



抵達北海道的第一天晚上，媽媽開始呼吸困難，本想帶母親去泡溫泉舒緩一下，但媽媽已經無法行走，只好在飯店休息。第二天早上媽媽持續昏睡，到了晚上狀況急劇惡化，「整個人癱軟叫說喘不過氣」，緊急叫救護車送醫，經醫院診斷，罹患肺炎併發敗血症，立即被送進加護病房插管治療。

接下來的十幾天，展開了一場漫長的返台大作戰，他透露，幸好在免稅店遇到的一位熱心大叔協助，「他預估可能也不會太快治療好」，於是迅速聯絡台灣的親戚朋友，將媽媽帶回台灣治療，「最後醫療費高達380萬日幣，加上聯絡International SOS派人前來北海道並協助聯繫華航拆8個機位，才順利返回台灣雙和醫院，一趟日本驚魂下來噴了快200萬台幣」。

回台灣後，媽媽在ICU住了一個月，才轉到普通病房，原PO指出，「當時醫生有說還好沒有硬拉媽媽去泡溫泉，不然會加速惡化」，他也感謝免稅店的叔叔，「當時十幾天都不收我任何費用，幾乎每天都陪我走在雪中搭地鐵去醫院翻譯媽媽的病情，也是他叫我要趕快把媽媽運回來，永遠感恩的大貴人」。

▲流感患者不建議泡溫泉。（示意圖／CFP）



胸腔暨重症醫學科醫師黃軒就示警，很多人都以為溫泉的熱氣可以排毒，事實上感染流感就不建議這麼做，原因是溫泉高溫會影響體溫調節、使身體負擔增加，甚至引發中暑或脫水；且得了流感期間，身體正在對抗病毒，泡溫泉可能加速代謝與心率，導致疲累感加重。

此外，還可能使呼吸系統受影響。黃軒解釋，流感可能引起喉嚨痛、咳嗽、鼻塞，而溫泉的高濕度環境則恐使氣道分泌物增加，導致呼吸困難或痰液堆積，而對於本身有氣喘或慢性支氣管炎的流感患者，可能因泡溫泉而誘發支氣管收縮，造成喘息或呼吸不順。

本文獲原PO授權轉載。

延伸閱讀...

►大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」 醫揭關鍵打臉：猝逝前都覺得還好

►在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

