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佛寺驚藏「41具人類遺體」！　泰住持：用來練習冥想

▲▼佛寺驚藏「41具人類遺體」！　泰住持：用來練習冥想。（圖／翻攝X）

▲泰國一間佛寺，被發現藏有數十具人類遺體。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

泰國北部披集府（Phichit）爆出宗教醜聞，一間佛寺23日被發現藏有41具人類遺體，引來相關單位調查。不過，寺廟住持宣稱，這些遺體是用來「練習冥想」。

泰國警方24日向《法新社》證實，這起事件發生在「Pa Nakhon Chaibovorn」佛寺，儘管寺方宣稱遺體都是忠誠信徒捐贈，而且確實「都有死亡證明及遺體捐贈證明」，但當局仍在調查，遺體取得過程有無任何不當行為，包括死者真正死因、家屬是否真的「自願」捐贈等。

住持賽豐（Phra Ajarn Saifon Phandito）向泰國公共電視台（Thai PBS）表示，使用遺體是他所發明的「冥想技巧」，「前來學習的人都是僧侶，其中許多人也是住持……我不知道有多少人採用了我的技巧。」他還告訴當地媒體，修行者在涼亭裡冥想時，旁邊會放著裝有人類遺骸的棺材。

此前幾天，警方才在鄰近的甘烹碧府（Kamphaeng Phet）另一座佛寺裡，發現了12具遺體。

不過，披集府佛教辦公室主任Kom Pattarakulprasert表示，冥想時使用遺體是不尋常的。他先前就曾詢問過遺體傳聞，住持還矢口否認，因此對於這個消息感到相當震驚。

披集府正與其他府的相關當局合作，調查這種作法有多麼普遍。泰國國家佛教辦公室也被要求評估這種作法，因為它被質疑不符合佛教教義。

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