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菲前總統杜特蒂：政府支離破碎　只有軍隊能糾正

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂澄清不會動員支持者集會，也無意號召成立軍政府或是煽動兵變。（圖／路透）

中央社記者林行健馬尼拉26日專電

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）又語出驚人，他昨晚在家鄉納卯市的記者會上，形容現今政府的治理「支離破碎」，只有軍隊有能力糾正；之後杜特蒂澄清不會動員支持者集會，也無意號召成立軍政府或是煽動兵變。

根據杜特蒂官方臉書貼出的影片，他在記者會上說，菲律賓已陷入「沉默的戒嚴狀態」，政府的治理「支離破碎」（fractured），已沒有人可監督總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）。

杜特蒂說：「現在已經沒有立即性的彌補辦法，只有軍隊可以糾正它。」

他質問軍警，如果總統是一名吸毒者，還要挺他多久？

已經宣布回鍋競選納卯市長（Davao）的杜特蒂，先前即曾多次指控小馬可仕使用芬太尼（fentanyl），小馬可仕對此一笑置之。

2022年菲律賓總統大選，杜特蒂與馬可仕兩個家族組成搭擋參選，由小馬可仕角逐總統、杜特蒂的女兒薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）競選副總統，兩人以壓倒性優勢勝選。

但選後因外交政策、掃毒立場不同，加上政治利益分配問題，兩家族漸行漸遠，近來隨著菲律賓眾議院調查薩拉辦公室經費流向而徹底破裂，薩拉表示自己生命受到威脅，揚言已安排好殺手，若自己遇刺，將有人會追殺小馬可仕夫婦和羅慕德斯，為她報仇。

杜特蒂與馬可仕兩家族的決裂引起外界對於軍變的擔憂，菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）昨天上午在三軍總部參加升旗典禮時，提醒士兵保持專業、要效忠於國家與憲法，而非個人。

但在昨晚的記者會上，杜特蒂也澄清不會動員支持者集會，也無意號召成立軍政府或是煽動兵變。

他說：「軍人有一些選項，他們可以坐在田裡擦槍，並沒有必要開出坦克車，只要表態『我們不陪你們玩了』。」

雖然近年來菲律賓政局漸趨穩定，但過去近40年間曾發生2次人民革命，以及10多次失敗軍變，人民記憶猶新，軍變話題在菲律賓仍然相當敏感。（編輯：唐佩君）

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