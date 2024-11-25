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玩「射龍門」慘輸200萬！他懷疑被詐賭　持槍擄人凌虐逼簽本票

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前在住家地下室開賭玩「射龍門」，被來玩的朋友懷疑詐賭200多萬元，2名友人積恨許久心生不滿，開車到男子住家埋伏，將他當街擄走，除了用瓦斯槍托毆打他外，還拿走6萬現金並要他簽下200萬本票後釋放，警方獲報以車追人，在一處汽車旅館將2人逮捕，起獲犯案用瓦斯槍，依恐嚇取財、強制及傷害等罪移送偵辦。

▲▼廖姓主嫌在台北市摩鐵遭警方逮捕，警方起獲犯案工具瓦斯槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲廖姓主嫌在台北市摩鐵遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，46歲廖姓男子（綽號阿寶）與46歲李男（綽號阿傑）在4、5月間，到朋友王男住家地下室聚賭玩撲克牌「射龍門」，未料，廖、李2人慘輸200多萬元，事後懷疑遭王男詐賭，內心積怨越想越氣，開始謀劃復仇。

22日晚間11時許，廖、李2人開車到王男五工二路的住家旁埋伏，見他出現後直接當街將他押進車內擄走，驅車載到一處地下室停車場，要求退還輸掉的200多萬元遭拒，於是持瓦斯槍托毆打王男頭部，造成頭部撕裂傷，最後拿走他身上的6萬元並逼迫他簽下200萬本票後釋放。

警方獲報立即成立專案小組，經調閱監視器鎖定涉案車輛，出現在台北市一家汽車旅館，不到2小時，大批警力到汽車旅館將廖、李2人逮捕，起獲贓款及犯案工具瓦斯槍，訊後依恐嚇取財、強制、傷害等罪移請新北地方檢察署偵辦。

▼警方起獲犯案工具瓦斯槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼廖姓主嫌在台北市摩鐵遭警方逮捕，警方起獲犯案工具瓦斯槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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