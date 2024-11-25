新莊女同情侶酒後互毆！親友勸架全進警局　居民怒：吵快2年了

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對女同志情侶與各自的家人在檳榔攤旁飲酒聊天，沒想到情侶倆喝酒喝到吵起來，雙方爭執後引發互毆衝突，過程中親友上前勸架，演變成4人在馬路上拉扯掛彩，警方獲報到場將4人帶回派出所偵訊，最終一方的舅舅對另一方姊弟提告，訊後依傷害罪、社維法移送新北地檢署偵辦，當地居民臉書不滿地貼文「快兩年了，天天喝、天天吵」。

▲呂、范2人在馬路上互毆，雙方親友勸架遭波及 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，38歲呂姓女子與35歲范女是一對同志情侶，24日下午5時許，呂女與范女、呂女的舅舅54歲林姓男子及范女的弟弟32歲范姓男子，相約在新莊區中正路929巷的一處檳榔攤旁飲酒聊天，沒想到酒酣耳熱之際，呂、范2人卻突然一言不合吵起來，林姓舅舅與范姓弟弟立刻上前勸架。

情侶倆從口角演變互毆，林男與范男在勸架過程中造成手部多處擦挫傷，警方獲報趕抵，將4人帶回派出所偵訊，最終對呂女及范女依社會秩序維護法裁罰，林姓舅舅對范女及范男提告，依傷害罪移送偵辦。當地居民不滿衝突事件不斷發生，在臉書貼文「幾乎天天喝酒天天吵鬧，從早到晚都在吵，快兩年了」。

▼警方到場2人仍不罷手 。（圖／記者陳以昇翻攝）