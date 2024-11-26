才說後悔！中捷隨機砍人兇嫌改口：不小心劃傷　檢將傳長髮哥作證

▲台中捷運隨機砍人案兇嫌洪凈今日現身開庭。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中捷運隨機砍人案今再再度開庭，法官勘驗6段完整事發當下影像，兇嫌犯案過程首度在法庭上完整曝光。洪姓兇嫌也被押解出庭，針對跟長髮哥許瑞顯扭打拉扯，導致長髮哥臉部遭砍傷，洪表示，印象中是「拉扯中不小心劃傷」，檢察官傻眼當場反問，「這樣殺人未遂又要變成過失傷害嗎？」決定聲請傳喚長髮哥出庭作證，釐清相關疑點。

洪凈今日9點38分被押解至台中地院國民法庭，由審判長陳韋仁、陪席法官吳逸儒、陳嘉凱開庭，今日針對台中捷運公司所提供的6段車廂內監視器畫面進行勘驗，從洪凈上車，在車廂控制台旁的置物空間放包包，馬上就拿出菜刀往人潮走去，最先發現的3名乘客開始往反方向奔跑，引起車上整群民眾驚逃，呂姓高中生來不及逃跑，遭到砍傷。

▲今日庭上勘驗完整案發過程，圖為先前曝光部分內容 。（圖／台中市議員陳俞融提供）



過程中，長髮哥許瑞顯在第二節車廂上前抵抗，過程中遭砍傷臉部，另外2名乘客也持傘及徒手上前協助奪刀，其中穿著卡其色褲子的乘客成功將菜刀搶走，但洪凈仍拿起另把水果刀攻擊，最後是整群乘客一同圍住洪凈，卡其色褲子乘客還持奪走的菜刀刀背打洪凈持水果刀的手。

針對長髮哥臉部傷勢，檢辯雙方有爭執。洪跟其律師今日在庭上稱，「我的印象中，的確是搶刀的時候，因為他（長髮哥）有擋著，我的力氣比較大，才因為慣性不小心劃傷他。」洪凈律師認為，洪的供詞都沒有變過。

洪還在庭上說，自己因為吞了84顆藥，不知道印象是不是正確，撿起水果刀之後，後面的印象都已經沒有了。

檢方認為，若是爭執拉扯造成受傷，是否案由要從殺人未遂又變成過失傷害了？況且菜刀當時還在洪手上，怎麼會是雙方爭奪時劃傷，決定聲請傳喚長髮哥到庭，要釐清事發當時狀況。將於12月17日上午11點傳喚許瑞顯，繼續審理。