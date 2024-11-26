48歲婦求子多年未果　竟是雙側輸卵管塞死！試管喜獲雙胞胎

▲48歲的阮小姐(左)求子多年未果，就醫才知雙側輸卵管都塞死，到台中茂盛醫院進行AI試管喜獲雙胞胎。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

現代人晚婚，高齡產婦已成常態，但許多大齡女子要拚產子卻非易事。台中就有一名阮小姐，結婚3年多求子未果，到一般診所檢查都無問題，最後前往茂盛醫院接受檢查才知雙側輸卵管都塞住，透過AI人工智慧試管嬰兒技術植入2顆胚胎後一次就懷孕成功！今年雙十國慶，阮小姐與先生喜迎雙胞胎，今天出席記者會感謝茂盛醫院醫療團隊給予的照護、服務。

茂盛醫院執行長李俊逸表示，去年下半年開始，阮小姐多次接受取卵，但因年紀大，卵子品質以及數量都差，阮小姐接受第四代AI人工智慧試管嬰兒技術培育出8顆胚胎，但僅2顆正常， 所幸植入母體後一次就成功，也相當幸運。

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▲茂盛醫院送上龍裝、圍兜以及特製成長包巾以及大蛋糕喜慶雙胞胎滿月。（圖／記者游瓊華攝）



婦產科醫師廖敬慈提到，阮小姐懷孕期間不斷出現子宮收縮的情況，持續讓她吃安胎藥，阮小姐最後在34周提早破水入院剖腹產，在雙十節當天產下分別重達2100克以及2180克的龍兄弟，所幸兩兄弟肺部都已發育完成，且生命徵象都相當穩定。院方也特別組照護團隊看照兩名小兄弟，兩兄弟在一周後分別出院。

茂盛醫院院長李茂盛表示，婦女過了35歲生育能力會大幅下降，自然受孕機率僅10%，超過45歲更僅剩下1%。近年少子化日益嚴重，即便龍年也無法提高民眾求子意願，根據統計，今年1月到11月份只有12萬名新生兒，預估今年不到13萬人，讓這對國慶龍兄弟，更屬難得。