監院財報　郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家高達12億

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（26日）公告最新「廉政專刊」，日前被藍委傅崐萁指控規避財產申報的經濟部長郭智輝身價破3億，光存款就破億，行政院副院長鄭麗君與其科技大老丈夫沈學榮財力驚人，夫妻二人身價約在12億，財產大多登記在沈學榮名下，事業投資就高達4億。

傅崐萁日前指控，郭智輝上任前利用兒子公司作為人頭轉讓股票，規避財產申報。而根據郭智輝最新財產申報資料，郭身價超過3億，與其妻在屏東枋寮、北市信義持有7筆土地、9筆建物，存款則是破億達幣1億836萬、持有旭晶、高毅及冠輝等非國內上市櫃股票，總值約8301萬。

另有基金受益憑證1259萬、其他有價證券還有康師傅-DR 300萬。郭智輝還有兩張高爾夫俱樂部球證，加起來要價650萬，其妻名下珠寶總價約162萬及三筆保險。

債權部分，郭智輝則有8002萬，分別為員工持股信託及借貸，另投資嘉品投資開發公司180萬，國內上市櫃股票總值則有2326萬，其中崇越科技股票2000張，已於中華民國112年12月22日完成信託。

行政院副院長鄭麗君部分，其丈夫沈學榮是科技大老，兩人在北市大安區持有2筆土地、6筆建物，一輛78萬的日產 TEANA J31S、一輛210萬的豐田LEXUS ES300h，另有存款2567萬、4筆保險，債權幣2億4000萬為股東借款，債務則有1億5300萬用於抵押。

事業投資部分，沈學榮投資元基材料、居磁工業、光源社會及幕哲社會共4億975萬。名下股票則總值3億7170萬。夫妻身價約在12億上下。