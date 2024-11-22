轟藍營讓「經濟犯」傅崐萁調查經長　綠委：把議事時間花在政治鬥爭

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院國民黨團為調查經濟部長郭智輝財產申報的狀況，日前提案設立「郭智輝調查委員會」，並於今（22日）表決通過。對此，民進黨立委林俊憲痛批，國民黨團總召傅崐萁身為一個經濟前科犯，居然要調查經濟部長，這麼魔幻的事情，只能說國民黨真有創意，同時，他也擔憂藍白把絕大多數的議事時間，都花在政治操作和鬥爭上，這不是立法院應有的樣子。

林俊憲提到，今年2月的時候，傅崐萁曾經嗆聲，「要讓民進黨找不到人當部長」，然而，從今天國民黨提了一個案，要成立「郭智輝調查委員會」，就知道傅崐萁不是說說而已。

林俊憲強調，委員會名字就是直接拿經濟部長名字當標題，就是要直接針對郭智輝，後來國民黨覺得還不過癮，又提修正動議，擴大成調查所有部會首長的財產申報。

針對該調查委員會設立的目的，林俊憲直指，先不論這根本是監察院的職權，重點是一個經濟前科犯居然要調查經濟部長，這麼魔幻的事情，只能說國民黨真有創意。

林俊憲再指，可以回想近1年來的每個禮拜五，看到立法院的新聞、看到立法院在推的法案，然後，再問問自己：這其中有任何一案跟自己相關嗎？能讓自己受益嗎？想不出來？是很正常的。

林俊憲表示，這就是藍白佔多數的立法院，禮拜五不再令人期待，而是令人憤怒和擔憂。「藍白把絕大多數的議事時間都花在政治操作和鬥爭上，跟民生無關、甚至違憲的法案拚命推，攸關你我權益的法案放在一邊不管，這不是立法院應有的樣子。」

此外，林俊憲進一步說明，這是他的第三屆，他還記得前兩屆時，禮拜五是個好日子，因為總會有促進社會進步的法案通過，可以很驕傲的跟國人報告立法院又達成了什麼？哪些人可以因此受益？

林俊憲感慨，過去8年的每個禮拜五，可以感受到國家正在前進，但現在不要說前進了，光是要阻止藍白開倒車就很困難，禮拜五已經不再是個值得期待的日子，藍白已經用行動證明，讓他們過半，不會達成任何你期望他們做的事。