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台灣奪冠「在台日人曝心聲」　點名這位選手爆紅

記者陳俊宏／綜合報導 

世界12強賽中華隊4比0擊敗日本奪冠，在台的日本人Azusa表示，「我不敢相信台灣贏了金牌，超級棒、太厲害了！他們不只給我勇氣，還讓我看見批評是可以被忽略的。」她也提到，台灣投手林昱珉現在在日本變很有名，因為他雙臂滿滿刺青。

▼Azusa來台灣7年了。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Azusa接受《不要鬧工作室》訪問指出，她是來自日本長崎的日文老師，在台灣已經7年，雖日本輸球，但不影響日本人給出正面評價，她分享幾名網友看法，像是「台灣變得非常強，太厲害了，想恭喜你們」、「台灣人的淚水和互相擁抱，讓我們看見他們花了多少努力。」

Azusa說，她不是一名超級棒球粉絲，但看了這系列賽真是很棒的經驗，尤其很多人一開始對這些台灣選手沒抱什麼信心，有點像是賽事都還沒開打，他們就被判出局了，但就是這部分最激勵她。

Azusa提到，而開打前大家也看好日本獲勝，但這些台灣選手完全沒有懼怕並保持鎮定，真的全力以赴，「他們不只給我勇氣，還讓我看見批評是可以被忽略的，當全世界對你沒信心時也能堅定不移。」

Azusa表示，台灣選手的韌性，「讓我想到我們的日本隊，因為我們是落後也不會放棄的隊伍。我看到很多日本球迷說，在東京巨蛋的台灣球迷很有禮貌，日本人也很開心是台灣贏了，比起讓其他國家贏。」她也說，林昱珉現在在日本很有名，因為他雙臂滿滿刺青。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林昱珉在金牌戰，對日本先發4局無失分。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉 。（圖／記者李毓康攝）

▼世界12強棒球賽冠軍戰，台灣隊勇退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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