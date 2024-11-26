中華隊封王絕不是僥倖！光情蒐「就花1200萬」　背後24功臣超關鍵

▲2024年世界12強棒球賽事落幕，賽後資深球評許維智在電視節目中透露，除了隊員跟教練的拚搏努力，還有整整24人的情蒐團隊功不可沒，並說明了運動科學的重要性。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

2024年世界12強棒球賽事終於在24日晚間正式落幕。在一系列賽事中，中華隊3度對上日本隊，2戰盡墨，最終卻在最關鍵的金牌戰奪下冠軍。賽後，資深球評許維智在電視節目中也透露，除了隊員跟教練們在場上場下的拚搏努力，還有整整24人的情蒐團隊也是功不可沒，並說明了運動科學的重要性。

許維智指出，這次的中華隊球員們，論實力可能不是「歷代最強」，但是凝聚力是最好的。總教練曾豪駒當初在挑選隊員時，第一就是要有意願，第二就是要身體健康，第三才是實力，絕不迷信大牌明星球員。

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許維智表示，過去中華隊就是「球來就打，全靠感覺」，以前國家教練常犯的錯誤，就是常常一夫當關萬夫莫敵，只要名牌出場就「全隊靠一人」。今年這批代表球員的素質，其實當初大家都不看好，連國外媒體都看不起，被日媒認定是「倒數第二」，就連東京巨蛋外的宣傳海報，都沒有中華隊的球員。

「然而，這次跟以前完全不一樣！」許維智說明，這次國家隊花了1200萬，組建了多達24人的情蒐團隊，對參賽各國做了完整、嚴謹的情報蒐集。以前打球都靠經驗，這次教練團做足情蒐，分析各國家投手的球種，並研究如何對付，可以說百分之70掌握了各國投手情報，所以這次打擊率才會這麼高。這次中華隊的陣容，只有兩個旅外選手，其餘都是本土球員。投手13個，野手15個，但大家都有安打打擊貢獻，「以前都沒有這樣！」

許維智還表示，全隊最關鍵的人物就是捕手林家正。林家正高中沒讀完，就去美國讀教育學校，之後在美國小聯盟訓練，都是美式記憶，所以他蹲捕帶給全隊很大的安全感，貢獻度也是無法想像的。

而本次教練團平均42.5歲，帶著一群平均24.5歲的球員，可說是「史上最年輕的中華隊」，卻靠著運動科學走出不一樣的路。而且這次比賽「全台大融合」，大家不分陣營，都在幫中華隊加油，「氣氛真的很棒！」許維智表示，還有很多球員需要大家的支持，中華隊這次回來後，還是需要全民的鼓勵！

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