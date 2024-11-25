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原本對他有偏見！「林昱珉真實模樣」狂圈粉　大票人：無地自容

網搜小組／劉維榛報導 

冠軍戰王牌投手林昱珉，刺青包手與檳榔嘴引發關注，更被網友封稱「最帥8+9」，這讓林媽媽解釋，兒子絕非網路所傳言的「8+9」，是認真、外語極佳的好孩子。一名網友被圈粉直呼，看完林昱珉賽後訪問，認為他口條清楚又謙虛禮貌，期待未來登上大聯盟的一天。

林昱珉目前效力於亞利桑那響尾蛇3A聯盟，昨日與中華隊出戰日本，繳出4局無失分的好表現，賽中他發現日本隊想盜壘，一臉煞氣狠瞪，用肢體動作和氣勢來嚇阻對方，擄獲大票球迷的心。

賽後，林昱珉接受「愛爾達體育」訪問，他表示，拿下冠軍會讓他抗壓性更好，且對自己信心也會更高，同時有助於台灣棒球的發展，「這個金牌可以給台灣很多球員或者小學、國中高中，帶給他們很大的信心」

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當被問到第一次打敗日本，投手聯手完封是什麼感覺？林昱珉直呼，「這次投手群真的很強，打者超級給力，給超多分的，讓我們投手沒什麼壓力！」

林昱珉也特別感謝林家正賽中從旁引導，林昱珉表示，林家正是這次非常重要的一個角色，帶領投手群，分數也打出來，首開紀錄「家正直接給我打一支全壘打，大家都很感謝他。」尤其看到陳傑憲揮出3分砲後，他更加篤定「我們離冠軍距離越來越近。」

來到9局尾聲，林凱威帥氣登板關門，用再見雙殺來結束比賽，這突如其來的驚奇畫面，林昱珉也曝當下的超振奮，「反應超快，就突然雙殺了，大家就跑出去了，奪冠軍好開心！」最後，林昱珉感謝台灣球迷衝一波，飛來日本替大家加油，「沒有他們支持就沒有我們。」

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉帥氣投球。（圖／記者李毓康攝）

一名看完訪問影片後，大讚「又更喜歡林昱珉了，口條非常清楚，態度也很謙虛有禮貌，完全不是網友酸的+9猴」，期待他未來登上大聯盟的一天。

引發網友狂呼「我稍早看到有英文採訪他，英文蠻流利的，比我還厲害，才不是什麼路人+9」、「超強！思路清晰、組織能力也很好」、「台風好穩令人刮目相看，有夢最美的林昱珉做到了，讓我們見證堅持不懈的心，而媽媽一路支持孩子夢想陪伴著真的不簡單」、「真的被他圈粉！喜歡他天不怕、地不怕的霸氣、唯我獨尊的感覺，一開始對他有偏見的我，讓我感到無地自容」。

不過，林昱珉因為表現太突出，加上包手刺青與檳榔嘴的形象，引發台日網友關注。對此，林媽媽澄清，兒子性格活潑好動，但絕非網路所傳言的「8+9」，兒子對棒球全心投入，她為了支持兒子的棒球夢，還特別聘請美語家教，希望兒子能打好美語基礎，最終實現挑戰大聯盟夢想。

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