日本被零封要雪恥！松田宣浩、能見篤史加入教練團　提前2年備戰WBC

▲日本武士隊邀請松田宣浩（左）和能見篤史（右）加入教練團。（組圖／記者黃克翔攝、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本24日在世界12強棒球賽冠軍戰遭台灣4比0完封，終結了武士隊在國際賽事27連勝的紀錄，錯失連霸。為了一雪被台灣零封之恥，日本武士隊決定招聘新教練，邀請過去曾效力軟銀和巨人的「熱男」松田宣浩，以及曾先後效力阪神和歐力士的能見篤史，分別擔任打擊教練和投手教練，開始備戰2026的世界棒球經典賽（WBC）。

據《中日新聞》報導，日本武士隊在結束世界棒球12強賽後，將進入即將在2026年3月舉行的WBC的備戰期，目標尋求二連霸。為了防止敗北的悲劇再度上演，日本計劃藉由強化教練團來提升競爭力。

目前，日本隊監督教練井端弘和的教練團隊是由5人所組成，其中包含了首席教練金子誠、投捕教練村田善則、內野守備跑壘教練梵英心、外野守備跑壘教練龜井善行，以及投手教練吉見一起。報導稱，武士隊接下來將邀請現年41歲的松田宣浩，以及45歲的能見篤史加入教練團，使得教練團成為七人編制，共同備戰WBC。

松田宣浩在選手時期擁有豐富的國家隊經歷與出色的比賽成績，加上他以「熱男」聞名的開朗性格，預計能為球隊注入更多活力與士氣；而國際賽經驗豐富、曾多次參加經典賽的能見篤史，過去也是井端監督的隊友，相信很快可以和教練團產生全新的化學效應，為球隊帶來更多能量。