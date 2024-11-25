首屆就得獎！花蓮消防局榮獲「第一屆鳳凰盃」發明設計優秀獎

▲自強分隊高級救護技術員吳冠廷及救護義消謝欣伶護理師的發明獲得消防領域發明設計競賽優秀獎。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

生活中往往有些意外或是突發疾病的救護案件發生，當這些狀況為到院前心肺功能停止時，救護人員到現場執行急救處置，除了過去常見的心肺復甦術以外，更有高級緊急醫療救護技術員能發揮其專業技術能力盡早建立進階呼吸道及給予急救藥物，讓病患傷害降到最低，以達到良好的復原。





然而為了維持心肺循環，會由EMT-P高級救護員置放氣管內管並外接袋瓣罩甦醒球給予病患人工呼吸，到院後病患除了提供氧氣的氣管內管外，隨著病程進展可能會置放避免咬管的口咬器或置放鼻胃管或口胃為灌食、灌藥或引流用，目前臨床上固定氣管內管有使用管路固定夾、口咬器合併使用宜拉膠布或彈性棉繩等方式，但上列方式容易導致搬運過程管路滑脫、操作不便、皮膚壓傷等問題。

因此花蓮縣消防局自強分隊高級救護技術員吳冠廷及救護義消謝欣伶護理師為了解決在搬運過程管路滑脫、操作不便、皮膚壓傷等問題花了許多時間研究分析如何來解決這狀況，讓萬一某天有狀況發生時能有更好選擇器材的機會，後續並將發明器材送往內政部消防署參加2024年「第一屆鳳凰盃」消防領域發明設計競賽比賽，並獲得優秀獎等殊榮，為我們花蓮鄉親爭光。

本次參賽獲獎團隊是由自強分隊隊員吳冠廷及救護義消謝欣伶護理師所組成，從到院前緊急救護角度出發，結合護理思維共同激盪創新，期待在執行救護勤務尤其OHCA案件時，可以提升救護效率及醫療品質，不只要將病患快速送至醫院，還必須以深厚的經驗與臨床技巧照顧患者，降低病情惡化，秉持「以人為本、以愛為源」之理念進行「複合式功能之管路共構裝置」的研發深受評審青睞，榮獲2024年「第一屆鳳凰盃」消防領域發明設計競賽「消防實務設計獎產品組」優秀獎殊榮。



花蓮縣消防局表示，不論警消或義消人員對於緊急救護的觀點是「以觀察發現痛點，以實踐解決問題，以創新改變救援，以淨零營造永續」，對人本救援、創新實踐的態度在這條路上努力，期待此次能從消防工作中的緊急救護出發，帶動起消防創新研發的氛圍，為消防專業澆灌甘甜的活水，厚澤在消防工作環境中需要我們的每個人，如同象徵鳳凰般發揮有限的生命良能，創造無限的消防價值。

