GG了！唬爛不舒服連打十多通119　彰化無聊男挨罰1萬

▲彰化一位民眾誆稱不舒服，連打十多通119，屢次消防人員到場後又拒絕就醫，彰縣消防局怒開1萬元罰單。（圖／彰化縣消防局提供）



記者游瓊華／台中報導

119專線是緊急救助的重要資源，卻有民眾隨意亂打造成公共資源浪費，還可能延誤他人救援。彰化縣消防局統計，今年1月至10月，彰化縣消防局共受理將近12萬件報案，其中錯誤或無故撥打的電話竟占46.8%，其中又以「來電不出聲」的案件最多。有民眾連打10多次119謊報身體不舒服，遭開立1張舉發單，裁罰新台幣1萬元，成為今年首例。

消防局統計，今年1月至10月，彰化縣消防局共受理11萬9561件報案，其中錯誤或無故撥打的電話高達5萬6012通，占總量46.8%。其中「來電不出聲」的案件最多，達2萬6139通，嚴重佔用資源，影響真正的緊急救援。今年2月也開立1張謊報案件舉發單，一位民眾連打了10多通電話，稱身體不適，但消防到場之後又找各種理由推託不就醫，消防人員多次勸導無效情況也未改，消防局也怒處1萬元罰鍰。

消防局表示，119專線是緊急救助的重要資源，隨意撥打或謊報案件不僅浪費公共資源，還可能延誤他人救援。依《消防法》第36條規定，違規撥打119的民眾將被處以新台幣1萬元至5萬元的罰鍰。

為了確保救援資源留給真正有需要的人，消防局呼籲民眾務必珍惜公共資源，不要亂打119，也可下載報案APP，隨時準備在緊急時提供準確資訊。