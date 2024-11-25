台灣婉拒噴香檳　日網破千留言讚「實力人品都贏」：輸了也沒關係

▲ 曾豪駒解釋奪冠卻未噴香檳的原因，令台日網友都相當感動。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合報導

中華隊24日在世界棒球12球賽贏得歷史性一役，在東京巨蛋完封地主日本隊奪冠，儘管大會開放冠軍隊伍噴香檳，總教練曾豪駒出於對對手主場的尊重選擇婉拒，相關報導傳回日本後令網友讚聲連連。

曾豪駒昨晚賽後解釋婉拒噴香檳的原因，「這邊是屬於日本職棒的場地」，「我們當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝」，不僅令台灣球迷大讚，包括Sponichi Annex、Full-Count、The Answer等多家日媒都翻譯相關報導，在日網累積逾千則留言，紛紛稱讚台灣展現的運動家精神。

其中獲得逾4800讚的留言寫道，「其他媒體提到會場內擺放大量啤酒，但沒有一瓶被打開。我覺得台灣無論是球隊或觀眾都很棒，即便是輸給日本的那場比賽，觀眾仍起立鼓掌致意。這種尊敬對手的態度令人耳目一新，讓人體會到體育真正的價值」，「這次由台灣獲勝，但我覺得台灣尊重並努力學習日本棒球的態度真的很棒，相信今後台灣的棒球會越來越強大」。

其他日本網友也表示，「獲勝後仍尊敬對手的態度真的很棒，我想就算真的開香檳也不會有太多批評，但因為這裡是日本，所以選擇回家慶祝令人很有好感」、「台灣一向尊重日本，就算輸了也沒關係」、「這是我人生第一次在輸了國際賽後還是心情很好，且真誠地祝賀對方」、「台灣在實力、禮貌和人品上都更勝一籌」、「希望你們回台灣後能夠盡情慶祝」。