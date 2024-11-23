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社會 社會焦點 保障人權

2女偷娃娃機台「敗在沒管住嘴」　警翻垃圾桶揪鐵證

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）和小美（化名）去年4月間在新北市某娃娃機店行竊，偷走總計1.5萬元的財物，後來事情露餡，小花雖然矢口否認犯行，但被小美揭穿，加上她曾在店內嘴饞吃零食，垃圾桶內的零食包裝袋意外成為鐵證。士林地院法官日前審理此案，並依竊盜罪判處兩人各有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

夾娃娃機,玩偶,選物販賣機（示意圖／CFP）

▲小花與小美在娃娃機店行竊，卻因為「嘴饞」露餡。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，去年4月間小花與小美前往新北市某娃娃機店行竊，由小花手持萬用鑰匙打開娃娃機台的零錢箱，小美則負責把風，兩人一共得手1.5萬元財物，隨後便離開現場。

娃娃機台承租人事後發現遭竊，立刻報警處理；警方調閱現場監視器畫面追查，很快便循線逮捕兩人。但小花到案之後矢口否認行竊，並辯稱沒有印象在上述時間、地點竊取零錢箱內的零錢。

不過，小花沒想到的是，小美竟然反過來指認她犯罪。另外，在現場監視器畫面中，小花曾嘴饞拿出零食食用，警方也在店內的垃圾桶找到零食包裝袋，經送驗確認，包裝袋上的DNA與小花的相符。

士林地院法官認為，小花有妨害婚姻、不能安全駕駛等前科，小美則有毒品前科，素行均不佳，兩人不思依循正當途徑獲取所需，反而冀望不勞而獲，竊取他人財物，行為確實不可取，考量到她們終能坦承犯行，態度尚可，最終依竊盜罪各判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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