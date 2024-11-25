慶中華隊12強奪金！頂呱呱「買1送1」只有今天

▲歡慶中華隊12強奪冠，頂呱呱祭出限時1天買1送1優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

中華隊24日在世界12強棒球賽冠軍賽中以4:0完封日本，為台灣奪得隊史首冠。為歡慶中華隊奪金，速食品牌「頂呱呱」今（25）日祭出限時1天「指定組合買1送1」優惠，每人限購2組。

▲熱血雙饗組內含原味雞腿、地瓜薯條。（圖／翻攝頂呱呱臉書粉專）

狂賀中華隊奪下世界冠軍，頂呱呱今（25）日祭出限時1天「熱血雙饗組買1送1」優惠，爽吃2隻原味雞腿+2份地瓜薯條只要120元，每人限購2組，提醒桃園機場、板橋環球店不適用此優惠，各門市數量有限、售完為止。

▲必勝客4大優惠一次看。※點圖放大

同樣為力挺中華隊，必勝客至12月2日前則祭出平日限定「4大歡慶優惠」，有「個人超值自由點99元」，內含主食+副食+飲料只要99元，一餐最高現省111元，中午11時至14時在PK APP限時推出；「個人豪華自由點149元」則同樣網羅主食+副食+飲料下殺149元，但選擇更豐富。

還有「單點1個大比薩199元起」，優惠口味包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮，加40元則可升級之口味有BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、海陸總動員。

以及「單點大比薩1個299元」，口味有炙燒明太子嫩雞、和風章魚燒、海鮮、超級總匯、彩蔬鮮菇、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉及哈辣墨西哥。