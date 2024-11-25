林家正坐休息室流淚！「1原因」忽輕點林昱珉！網哭：痛到會升天

▲林家正是開轟致勝英雄。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台炸裂！中華隊破天荒以4:0擊敗日本隊，讓全台人都感動流淚，關鍵第5局，由林家正率先擊出致勝1分成為英雄，不料第8局他揮棒遭速球打傷右手指關節，被總教練曾豪駒勸說下場。有球迷不捨直呼，心疼見到林家正在休息室一臉難過、痛苦的表情。

中華隊對上日本，來到第5局攻勢大爆發，關鍵英雄林家正氣勢開轟，率隊1比0先馳得點，陳晨威隨後也敲出右外野安打，林立保送，接著陳傑憲更轟出3分砲，讓中華隊一舉將比數拉到4比0。

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不過來到8局時，林家正面對近身球揮棒，不料速球直擊右手指關節，當下他並無露出任何疼痛表情，反而是提醒主審，球打在自己手指部位，希望爭取改判壞球。事後他頻頻甩手想降低疼痛感，為了想替中華隊拼一下，但在曾豪駒頻頻勸說下，林家正才同意退場休息，並坐在休息區為隊友加油。

球迷也透過轉播鏡頭發現，林家正在休息室更難過落淚，事後他想喝水，因為手痛打不開，便輕點身旁的林昱珉，希望幫忙轉開瓶蓋。

網友紛紛在Threads心疼直呼，「家正已經在哭，我也哭了」、「日本播報員去訪問他了，說是因為很重視這場比賽帶點不甘心所以哭了」、「連哭都這麼帥～我的媽」、「家正的痛，我們用冠軍獎盃為你冰敷」、「150幾的球K到手指...會升天」、「家正婦們準備拿槍抵達東京巨蛋」、「畢竟被K到很痛，而且關鍵時刻自己卻傷退，換作是誰都會很不甘心，他很棒了」。

事後，林家正賽後受訪表示，手的傷勢等回台再做進一步的檢查。關於這次在蹲捕、配球廣受好評，還能在短時間觀察對手的球種，林家正謙虛解釋：「這就是我的工作，我必須要了解投手，今天的守備打擊都很棒，這是大家一起的冠軍。」