陳傑憲轟出3分砲　日本球迷「1表情超真實」！台南Josh全錄下

▲Josh身上穿的正好是戶鄉翔征的球衣。（圖／翻攝自台南Josh YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

世界12強賽中華隊24日迎戰日本隊，台灣隊捕手林家正在5局開轟，隨後，台灣隊長陳傑憲也追加轟出三分砲，把領先擴大至4比0，網紅台南Josh在觀眾席拍影片紀錄，當陳傑憲轟出3分砲後，後方的日本球迷眼睛瞬間瞪超大，表情超吸睛。就有網友留言笑喊，「隆重介紹一下，這是我們國師！」

台南Josh在YouTube頻道上傳影片，林家正率先開轟，幫助台灣先馳得點，隨後，台灣隊長陳傑憲追加3分砲，一棒擴大領先至4比0。Josh紀錄下這精彩的一幕，陳傑憲轟出3分砲的瞬間，興奮到站起來歡呼，後方的日本球迷也瞪大眼睛，接著馬上恢復冷靜，還多次瞄向鏡頭微笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本球迷驚呆。（圖／翻攝自台南Josh YouTube）



身旁好友問Josh，穿日本隊球衣卻幫台灣歡呼，「日本人不覺得奇怪嗎？」Josh笑回，日本球迷從第一局看到現在，應該習慣了，「而且，我還是穿著被炸全壘打的這個投手（戶鄉翔征）的球衣，他們一定覺得有病吧，穿日本隊就算了，還是穿戶鄉的」。

不少網友看完笑翻，「後面日本人：ㄊㄇㄉ你不是穿戶鄉的球衣嗎」、「周圍的人一定想說，為什麼他穿日本隊的球衣但在幫台灣歡呼」、「他一定覺得遇到瘋子，這個人穿戶鄉球衣被轟還這麼高興」、「你穿人家球衣喊成這樣真的很靠杯」、「Josh坐在日本隊區欸」、「他一定不知道這位是台灣體育圈鼎鼎大名的國師」、「這是我們台灣最強咒術師」、「他是台灣隊最強的隊員，有人稱他為國師，有著無法理解隱形助力的場下人士」。